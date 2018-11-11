Bakan Soylu, tedavileri devam eden askerleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada yaralanan askeri ziyaret etmek için geldiği Hakkari'de yaralıları ziyaret etti. Selahaddin Eyyubi Havalanı'nda Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve protokol üyelerle birlikte tedavileri devam eden askeri ziyaret etmek için Yüksekova Devlet Hastanesi'ne giden Bakan Soylu, hastane servisinde tedavileri devam askerleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Soylu, ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı.

Feyzullah Taş - Mimar Kaya

