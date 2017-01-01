İçişleri Bakanı Soylu’nun polis telsizinden okunan mesajında, “Kahraman Türk polisi, yılın 365 günü mesai ve vuku gözetmeksizin toplumda huzurun ve güvenin sağlanması, vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması gibi bir çok önemli görevleri yerine getiren siz arkadaşlarımın başarılı ve özverili çalışmalarının 2017 yılında da devam edeceği inancı ile yeni yılın tüm gazilerimize, bütün teşkilat mensuplarımıza ve ailelerine başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Allah sizleri korusun” ifadeleri yer aldı.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da kahraman Türk polisinin yeni yılını kutladı. Altınok mesajında, “Kıymetli meslektaşlarım. Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne kast eden şer odaklarıyla kahramanca mücadele eden, ülkemizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. 2017 yılında ülkemizde başarının, kardeşliğin ve demokrasinin güçlenmesine en büyük katkıyı vereceğinize olan inançla, değerli ailelerinizle sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum” dedi.