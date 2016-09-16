İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Tendürek Dağı bölgesinde dün akşam PKK’lı teröristlerle yaşanan çatışmada 9 güvenlik görevlisinin şehit düştüğü Karakuş Tepesi’ne çıktı. Burada incelemelerde bulunarak İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel’den bilgi alan Bakan Soylu, askerlerle de sohbet etti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ziyaretin ardından Bakan Soylu, beraberindekilerle Güllüce köyüne geçti. Burada şehit korucular için taziye ziyaretinde bulunan Bakan Soylu, şehit babası Yusuf Zeyrek ile yakından ilgilendi. Bakan Soylu, tek erkek evladını şehit veren Yusuf Zeyrek'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasına telefonda taziyelerini iletirken, daha sonra şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Bakan Soylu, ardından Somkaya köyüne geçerek, dünkü şehitler için açılan taziyeye katıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından ise Bakan Soylu’nun fotoğrafları paylaşılarak, “Bakanımız Sayın @suleymansoylu Ağrı'da gerçekleştirilen hain saldırının yapıldığı yerde incelemelerde bulunuyor” denildi.