Diğer
Kategoriler

Bakan Soylu Tendürek Dağı’nda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 9 güvenlik görevlisinin şehit düştüğü Tendürek Dağı bölgesinde askerlerle bir araya geldi.

Bakan Soylu Tendürek Dağında

16 Eylül 2016 19:06

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Tendürek Dağı bölgesinde dün akşam PKK’lı teröristlerle yaşanan çatışmada 9 güvenlik görevlisinin şehit düştüğü Karakuş Tepesi’ne çıktı. Burada incelemelerde bulunarak İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel’den bilgi alan Bakan Soylu, askerlerle de sohbet etti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ziyaretin ardından Bakan Soylu, beraberindekilerle Güllüce köyüne geçti. Burada şehit korucular için taziye ziyaretinde bulunan Bakan Soylu, şehit babası Yusuf Zeyrek ile yakından ilgilendi. Bakan Soylu, tek erkek evladını şehit veren Yusuf Zeyrek'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasına telefonda taziyelerini iletirken, daha sonra şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Bakan Soylu, ardından Somkaya köyüne geçerek, dünkü şehitler için açılan taziyeye katıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından ise Bakan Soylu’nun fotoğrafları paylaşılarak, “Bakanımız Sayın @suleymansoylu Ağrı'da gerçekleştirilen hain saldırının yapıldığı yerde incelemelerde bulunuyor” denildi.

Etiketler: süleyman soylu


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!