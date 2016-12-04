İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ile birlikte geldiği Mardin’de, basın toplantısı düzenledi. Mardin Valiliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Soylu, bir çalışma ziyareti vesilesiyle Mardin’de olduklarını belirtti.

Dün Diyarbakır’da, “Terörü tasfiye edeceğiz, işsizliği çözeceğiz” dediğini anımsatan Bakan Soylu, “Bugün de söylemek istediğimiz şey budur, terörü tasfiye edeceğiz, medeniyetimizin ışığını Mardin’den yükselteceğiz. Bu kadar basittir ve nettir. Bugün medeniyetimize dünyanın ihtiyacı var. Birçok alanını eleştirdiğimiz Avrupa’nın da ihtiyacı var. Bu medeniyetinin barışına, kardeşliğine Avrupa’nın da ihtiyacı var. İlk önce Balkanları bu cenderenin içine soktular, ardından Kafkasya, şimdi de Ortadoğu’yu ve bizim de içinde bulunduğumuz Asya coğrafyasını bu cenderenin içine sokmaya çalışıyorlar. Bu cenderenin içinden ancak bu medeniyetin değerleri kurtarabilir. İşte orada Kasımiye Medresesi iftihar vesilesi olarak duruyor” dedi.

“TERÖRLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK”

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine dikkat çeken Bakan Soylu, “Bir taraftan DEAŞ, bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Bizim isteğimiz ve arzumuz şudur, çok insani bir sonuç almak. İnsanca yaşayan, sabahleyin evinden çıkarak akşamleyin evine rahat dönebileceğine inanan, huzur içinde olduğunu hisseden ve şuan dünyadan birçok kişinin gelmek istediği bir cazibe merkezidir. Mardin, sadece iç turizmin cazibe merkezi değildir, bütün dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden bir tanesidir. Bizim görevimiz bu cazibe merkeziyle, bu medeniyetle dünyayı buluşturmaktır. Terörle mücadelede ortaya koyduğumuz kararlığı aynı şekilde bu bölgenin ekonomisinde, kalkınmasında, büyümesinde, zenginleşmesinde de ortaya koyacağız. Bundan hiç kimsenin bir endişesi olmasın” diye konuştu.

“TOPYEKUN SEFERBERLİK İÇİNDE OLACAĞIZ”

Bölgede ve sahada olmaya devam edeceğini kaydeden Soylu, şunları söyledi: “Bu çok nettir. Kimi zaman Mardin’de, Diyarbakır’da, kimi zaman Hatay’da ve Mersin’de, Adana’da, Ardahan’da, Iğdır’da, Ağrı’da, Bitlis’te, Siirt’te, Hakkari’de, Şırnak’ta her noktada olacağız. Sadece ben değil, milletvekillerimiz, bakan arkadaşlarımız, devletimizin bütün birimleri topyekûn bir seferberlik içinde olacağız. Mart ayından sonra da terörle mücadeledeki azmimizi kışın ortaya koyduğumuz stratejimizi bahara yönelik adımlarımızı yine aynı programlama içinde gerçekleştireceğiz. Eğitimde, sporda, sosyal politikalarda hangi adımları atacağımızı belirleyeceğiz.”

“DERİK’TE HAYIRLI BİR İŞE İMZA ATACAĞIZ”

Mardin Valiliği’nden Derik’e hareket edeceklerine de dikkat çeken Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Allah’ın cennetle şereflendireceğine inandığımız Muhammed Fatih Safitürk’ün görev yaptığı Derik’e hareket edeceğiz. Milletini, memleketine hizmet eden yiğit bir insandı. Bir baba idi, bir eş idi ve babasının hayır duasını almış bir evlat idi. İnşallah orada hayırlı bir işe daha imza atmış olacağız.”