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Bakan Soylu trafik denetimi yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik uygulama noktasında denetlemelerde bulundu.

Bakan Soylu trafik denetimi yaptı

24 Ağustos 2017 23:47
Bakan Soylu trafik denetimi yaptı - Tıkla İzle

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da sabah saatlerinde 6 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının meydana geldiği noktaya yakın bir yerde bulunan jandarma trafik uygulama noktasında denetlemelerde bulundu.

Ankara’ya geliş istikametinde Aşağı Yorutçular Köyü’nün 2 kilometre ilerisinde bulunan uygulama noktasında Soylu’yu jandarma ekipleri karşıladı. Uygulama sonuçları hakkında yetkililerden bilgi alan Soylu, uygulama noktasında kaydedilen görüntüleri #FreneDeğilKuralaGüven başlığı altında sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yayınladı.

Caner Ünver - Musa Erdoğan


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