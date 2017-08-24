Bakan Soylu trafik denetimi yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da sabah saatlerinde 6 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının meydana geldiği noktaya yakın bir yerde bulunan jandarma trafik uygulama noktasında denetlemelerde bulundu.
Ankara’ya geliş istikametinde Aşağı Yorutçular Köyü’nün 2 kilometre ilerisinde bulunan uygulama noktasında Soylu’yu jandarma ekipleri karşıladı. Uygulama sonuçları hakkında yetkililerden bilgi alan Soylu, uygulama noktasında kaydedilen görüntüleri #FreneDeğilKuralaGüven başlığı altında sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yayınladı.
Caner Ünver - Musa Erdoğan