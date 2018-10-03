Bakan Soylu ve Başkan Ali Koç, Fenerbahçe - Anadolu Efes maçında

Fenerbahçe ile Anadolu Efes, 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası için Başkent'te Ankara Spor Salonu'da karşı karşıya geliyor. Müsabakayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da takip ediyor.

Fenerbahçe'nin 7, Anadolu Efes'in 10 kupası var

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 10 kez kazanan Anadolu Efes, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım olarak liderliğini sürdürmek istiyor. Fenerbahçe ise 7 kezle futbolun "3 büyükleri" arasında, bu kupada en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan takım oldu. Sarı-lacivertliler, 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı. Kupada 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında şampiyon olan Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda Efes Pilsen'i yenip, 13 yıl sonra kupayı 4. kez müzesine götürmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda ise Galatasaray Liv Hospital'ı 64-62 yenerek, 5. kupasını elde etti. Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunun Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da Anadolu Efes'i 77-69 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip geçen sezon ise Banvit'i 75-64 yenerek tarihindeki 7. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kaldırdı.

Yağmur Yıldız - Seyid Fatih Poyraz - Cem Geçim

