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Bakan Soylu ve Fakıbaba, nikah şahidi oldu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın kızı Tuğçe Atilla ile Şanlıurfalı iş adamı Fuat Karagün’ün oğlu Avukat İbrahim Halil Karagün dünya evine girdi.

Bakan Soylu ve Fakıbaba, nikah şahidi oldu

30 Temmuz 2017 17:07

Genç çiftin İstanbul’da düzenlenen düğün töreni, siyaset ve iş dünyasını bir araya getirdi. Törende çiftin nikahını Belediye Bakanı Menderes Atilla kıyarken, şahitliği ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba yaptı. Belediye Başkanı Menderes Atilla, kızı Tuğçe’ye bir ömür boyu mutluluklar diledi. Gelinin babası Menderes Atilla ve damadın babası Fuat Karagün, düğünde misafirleriyle tek tek ilgilendi.
Düğün törenine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Sakarya Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, Hilvan Belediye Bakanı Aslan Ali Bayık, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, eski milletvekili Seydi Eyüpoğlu, Şanlıurfalı iş adamı Ali Yasak ve çok sayıda davetli katıldı. Atilla ve Karagün aileleri, düğüne iştirak eden davetlilere teşekkür etti.

Uğur Kuş 

 


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