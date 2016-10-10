Şemdinli ilçesindeki ziyaretinin ardından Yüksekova’nın Yeni Mahallesi’ndeki Karaylar Camisi’nde taziyeye katılan Bakan Soylu, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova Kaymakamı İbrahim Çenet, AK Parti heyeti, askeri yetkililerle birlikte katıldığı taziyede konuşan Bakan Soylu, "Allah mekanlarını cennet eylesin. Müessif bir olay neticesinde 4 insanımızı ahirete uğurladık. Sabahleyin Van’dan 10 şehidimizi gönderdik. Biraz önce Şemdinli’de idik, evlatlarını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi bildirdik. Biz aynı kıbleye döndük. Bu olayla ilgili ilk dakikadan itibaren ortaya koyduğumuz asalet ve olaya bakışımızdaki metanete başta ben olmak üzere burada bulunan herkes minnet ve şükran doludur, bunun farkındayız" dedi.

“YÜKSEKOVA BİZİM GÖNLÜMÜZDE BAŞKA BİR YERDEDİR”

Olayın yaşandığı ilk dakikalardan itibaren üzgün olduklarını ifade eden Bakan Soylu, "Biz gerekeni yerine getirmek için çabalıyoruz. Bundan hiç endişeniz olmasın. Öncelikle taziyesinde bulunduğumuz ailelere teşekkür ediyoruz. Çünkü tüm arkadaşlarımızla bu acının, bu olayın, bu müessif hadisenin ailelerle birlikte nasıl ve ne şekilde karşılanıp, bu acının nasıl bastırılacağına yönelik hepimiz arayış içerisindeyiz. Şunu ifade etmek istiyorum. 15 Temmuz’da insanlarımız çıplak elleriyle arkasına bakmadan, bizim üzerimizde oyun oynamaya çalışanlara gereğini göstermiş. Bu milletimizin asaletidir. Biz birbirimize ihtiyacımız olduğunu biliyoruz ve bunu bilenlerin de oyununa gelmeyeceğiz. Yüksekova bizim gönlümüzde başka bir yerdedir. Havalimanıyla, ticaretiyle, insanıyla ve sınırları buluşturan hanedir. Biz kardeşliğin ve demokrasinin üstün olmasını istiyoruz. Gayretimiz budur. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve bütün kabinemizin geçmiş olsun dileklerini iletmek için buraya geldik” diye konuştu.

Bakan Soylu, taziye ziyaretinin ardından helikopterle Van’a gitmek üzere ilçeden ayrıldı.