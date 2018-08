Bakan Soylu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Bakan Soylu, "30 Ağustos Zafer Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aziz Türk milletinin Anadolu’ya attığı en belirgin imzalardan birinin, Büyük Taarruz’un ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıldönümünün her yıl olduğu gibi büyük bir milli gurur ve heyecanla kutlandığını belirten Soylu, "Nasıl ki dört gün önce 947. yılını kutladığımız Malazgirt Zaferi sıradan bir savaş ve zafer değilse; 30 Ağustos 1922’de elde ettiğimiz sıradan değildir. Kendine ait farklı anlamları, savaş meydanının ve zamanlarının dışına taşan farklı anlamları ve küresel etkileri vardır. 26 Ağustos 1071’de Malazgirt Ovası’nda binlerce yıllık Anadolu Medeniyeti yeni ve büyük bir medeniyetle tanışarak kendini yenilemiş ve elini geleceğe uzatmıştır. 26 Ağustos 1922’de Afyon Ovası’nda başlayan Büyük Taarruz ise sadece topraklarımızın korunmasının ve kurtuluşun ötesinde, dünyanın mazlum milletlerine ilham kaynağı olmuş, tıpkı Malazgirt’te olduğu gibi hak ve batılın mücadelesinde hak tarafına güç vermiştir" ifadelerini kullandı.

"Malazgirt ve 30 Ağustos ruhunu her zaman canlı tutmaya mecburuz"

Aziz Türk milletinin varlığına ve birliğine yönelik tehditlerin bugüne kadar hiç eksilmediğine dikkat çeken Soylu, şunları kaydetti:

"Küresel bir aklın organize ettiği darbeler, dışarıdan desteklenen terör örgütlerine karşı yıllardır verdiğimiz mücadele ve nihayetinde 15 Temmuz gecesi uğradığımız ihanet, Malazgirt ve 30 Ağustos ruhunu her zaman canlı tutmaya mecbur olduğumuzun açık göstergesidir. Girdiğimiz her savaşta, kazandığımız her zaferde asıl gücümüz top tüfek değil iman ve vatan sevgisi olmuştur. Sultan Alparslan da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu güce yaslanmayı bilmişler, böylelikle isimlerini hem milletimizin gönlüne hem de dünya tarihine layık oldukları şekilde yazdırmışlardır. Bugün sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde verdiğimiz mücadele ve ortaya koyduğumuz büyük değişim de gücünü ve ilhamını aynı kaynaktan almaktadır."

"Bu topraklarda bizim bayrağımız dalgalanacak"

Soylu, 30 Ağustos'un mesajının çok açık olduğunu belirterek, "Bu topraklarda bizim bayrağımız dalgalanacaktır ve bu bayrak dalgalandıkça dünyada hak zail olmayacaktır. Bu vesileyle, başta bu büyük zaferin mimarı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş’un bütün şehit ve gazilerini, bin yıldır bu bayrak uğruna şehit ve gazi olmuş bütün vatan evlatlarını rahmet ve şükranla anıyor, Aziz Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum" dedi.

Abdullah Sarica