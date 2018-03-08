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Bakan Soylu’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu ülke, vatan müdafaasında erkeğiyle aynı safta omuz omuza mücadele eden; bebeğinin örtüsünü cephanenin üzerine örten kahraman kadınlarının varlığıyla kurulmuştur. 15 Temmuz şehitlerimizin arasında 11 kadınımızın bulunması, Nene Hatunlar'ın, Şerife Bacılar'ın ruhunun halen hayatta olduğunun göstergesidir” dedi.

Bakan Soyludan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

08 Mart 2018 10:19

Bakan Soylu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Her toplumun tarih boyunca kadına verdiği önemi anlatan güzel örnekleri, övünecek anekdotları olduğunu belirten Soylu, “Kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir topluma ‘cennet annelerin ayakları altındadır’ diyen İslam medeniyetinden hanlarla birlikte idareye ortak oldukları ve sözü geçtikleri için kadınların ‘hanım’ diye adlandırıldığı Orta Asya Türk toplumuna; saray kadınlarının yaptırdıkları vakıf eserleriyle efsaneleştiği Osmanlı toplumundan zamanın gelişmiş devletlerinden önce kadına seçme ve seçilme hakkı veren genç Cumhuriyetimize kadar bizim tarihimizde kadınlara verilen değer noktasında çok güzel bir özgeçmişe sahiptir.

İroni odur ki, küresel ölçekte artan terör ve şiddetin de negatif anlamda ‘önce kadınlar ve çocuklar’ demesi, yüzyılımızın utancı olarak karşımızda durmaktadır. İnsanın en korunaklı olduğu yer olması gereken ailenin içinde ortaya çıkan kadına yönelik şiddet, boşandığı eşi tarafından öldürme kastıyla gerçekleşen saldırılar, hiçbir vicdana sığmayan tecavüz ve taciz vakaları, hepimizin önüne ciddi bir ev ödevi olarak durmaktadır” ifadelerini kullandı.

Soylu, Türkiye’nin özellikle 2002’den sonra kadın meselesini ciddi şekilde ele aldığını, bu konuda toplumun tüm kesimlerine ayrım gözetmeden kulak verdiğini ve yasal mevzuat noktasında önemli değişikliklere imza attığını kaydederek, uluslararası düzeyde CEDAW Sözleşmesi’nin 2002’deki İhtiyari Protokolü’nün yanı sıra 11 Mayıs 2011’de “İstanbul Sözleşmesi” olarak da bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin imzalanmasının uluslararası mevzuat adımlarına örnek teşkil ettiğini dile getirdi. Soylu, bu adımlar doğrultusunda hazırlanan 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un da 2012 yılında yürürlüğe girdiğini anımsattı. İçişleri Bakanlığı olarak kadına yönelik şiddetin önlenmesi noktasında vakalardan bağımsız olarak sürekli yeni adımlar attıklarını kaydeden Soylu, “Diğer bakanlıklarımızla işbirliği içinde yürüttüğümüz ‘elektronik kelepçe’ gibi projelerin yanı sıra, kendi bünyemizde aldığımız tedbirlerle, oluşturduğumuz birimler ve geliştirdiğimiz yazılımlarla bu olaylara müdahale edebilme, oluşmadan engelleme ve suçluların etkin şekilde takibini sağlama yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Her şeye rağmen ve her şart altında önce kadınlar ve çocuklar”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün oluşturmaya çalıştığı farkındalığın kadına yönelik şiddetle sınırlı olmadığını ifade eden Soylu, ister ekonomik, ister sosyal alanda olsun kadınların karşılaştığı bütün eşitsizlikleri gidermenin, toplumsal hayata katılımlarının önündeki bütün engelleri kaldırmanın yol haritalarının kodlarını oluşturduğunu belirtti. Soylu, mesajında şunları kaydetti:

“Bu ülke, vatan müdafaasında erkeğiyle aynı safta omuz omuza mücadele eden; bebeğinin örtüsünü cephanenin üzerine örten kahraman kadınlarının varlığıyla kurulmuştur. 15 Temmuz şehitlerimizin arasında 11 kadınımızın bulunması, Nene Hatunlar'ın, Şerife Bacılar'ın ruhunun halen hayatta olduğunun göstergesidir. Bu vesileyle gerek vatan müdafaasında, gerekse kendisine yönelik bir saldırı neticesinde onurunu ve iffetini korurken veya alın teriyle ekmeğini kazanmanın derdindeyken bir kazada şehit düşmüş, zulme uğramış bütün kadınlarımızı rahmet ve şükranla anıyor; onlara daha güzel bir dünya sunmanın umuduyla bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum. Her şeye rağmen ve her şart altında önce kadınlar ve çocuklar.”  

 

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