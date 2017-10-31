Bakan Soylu’dan, CHP'li Tezcan’a sert cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylemleri için, "Tam 11 seçimdir halkın oyuyla demokratik bütün değerlerle bütünleşerek ve buluşarak milletin takdirini kazanmış bir lidere, devlet başkanına, bir Cumhurbaşkanı'na yönelik bu sözler kelimenin tam anlamıyla şeytan dilliğidir. Anadolu’da şeytan dili derler böylelerine. Ve bunun hesabı sorulur çok açık ve net" dedi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Semineri'ne katılmak üzere Antalya’ya gelen Bakan Soylu toplantı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ithamlarının sorulması üzerine Bakan Soylu, "Bu edebe uygun olmayan sözlerin söylendiği gündür önemli olan. Tarihi bir projenin ülkemizin ve milletimizin ve bu coğrafyanın bir rüyasının gerçekle buluştuğu bir günde hem gündemi farklılaştırmak hem de yıllardır bu projeyi istemeyenlerin sözcülüğünü yapmak, işin birinci kısmı bu. İkinci kısmı da tam 11 seçimdir halkın oyuyla demokratik bütün değerlerle bütünleşerek ve buluşarak milletin takdirini kazanmış bir lidere, devlet başkanına, bir cumhurbaşkanına yönelik bu sözler kelimenin tam anlamıyla şeytan dilliğidir. Anadolu’da şeytan dili derler böylelerine. Ve bunun hesabı sorulur çok açık ve net. Şunu söylemek gerekir aslında bu berbat bir sicilin tezahürüdür. Nasıl berbat bir sicil tamda zihin kodlarında değerlendirdikleri bir anlayışı ifade etmeye çalışıyorlar" dedi.

"Beyhude arayış"

Açıklamasına "Bu ülkede bu sözlerle bir başbakan idam edildi" diye devam eden Bakan Süleyman Soylu, "Bir cumhurbaşkanı da hayatından bezdirildi. İdam edilen Adnan Menderes, bezdirilen ve ölüme yollanan da rahmetli Turgut Özal’dır. Aynen bu sözlerle. Şimdi bu vahşi taleplerinin bu dönemde geçerli olabileceğini düşünenler beyhude arayış içindedirler. 11 seçimdir milletin itibar ettiği ve kendi helal oylarıyla seçtiği ve 11 seçimdir de 11 yıldır Türkiye’yi başarıdan başarıya koşturmuş, ülkemizin cumhurbaşkanına yönelik bu sözleri elbette aslında onu seçenlere yönelik bir hakaret olarak algılıyoruz. Bu kadar açık ve nettir. Bizim memleketimizin geleceğiyle ilgili değerlendirmeler yapmamız gerekirken, maalesef gündemi bu noktayı taşımak isteyenlere de müsaade etmemek gerekir. Biz kendi uğraşımızı onlarla devam ettiririz, milletimiz kendi geleceğine baksın" ifadelerine yer verdi.

"İstanbul'daki soruşturma devam ediyor"

DEAŞ’la mücadelede son aşama hakkında bilgi veren Bakan Soylu şu açıklamaları yaptı:

"Gerek İstanbul, gerekse Türkiye’deki DAEŞ’le operasyonlarımız devam ediyor. Bu hafta itibariyle 300’ün üzerinde DAEŞ'li hedefimiz vardı. Bir haftalık süreç içinde bu konuda önemli adımlar attılar. İstanbul’da da soruşturma derinlik kazanarak devam ediyor. Coğrafyamızın kendine ait özellikle etrafımızdaki gelişmeler bu tip riskleri söz konusudur. Tüm güvenlik kuvvetlerimiz kararlılığımız, sürecimiz, birbirimizle olan hem iyi iletişimimiz hem de bu konuda attığımız adımlar bu riskleri milletimize herhangi bir maliyet getirmeden ve milletimizin huzurunu ve güvenini devam ettirerek bu tip riskleri ortadan kaldırmaya hep birlikte çalışacağız."

"Hedef 10 milyon"

Antalya’da gelen yabancı turist sayısının 6 milyon 200 bini aştığını ve 10 milyonu hedeflediklerini kaydeden Bakan Soylu, "15 Temmuz’dan sonra Türkiye’nin bu kadar yükselmesi, sıçrama içine girmesi, kendini toparlaması hepimizin ortak zenginliğidir" diye konuştu.

Soylu, belediye başkanlarına yönelik istifa isteklerinin sorulmasına, "Hayır olur inşallah" diye cevap verdi.

İsa Akar-Adem Akalan