Sabah saatlerinde özel uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanına gelen Bakan Süleyman Soylu ve beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, ilçe merkezinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Soylu ve beraberindekiler, daha sonra Hakkari-Yüksekova karayolu üzerindeki Yeniköprü Askeri Kontrol Noktası ve Depin Polis Kontrol Noktası’nı ziyaret ettiler. Burada asker ve polisle bir süre görüşen Bakan Soylu ve beraberindekiler, ardından Hakkari Fatihler Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Bakan Soylu, twitter hesabında tabur komutanlığı ziyaretiyle ilgili fotoğrafları, “Fatihler Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığında kahramanlarımızla” notuyla paylaştı.

