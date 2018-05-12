Bakan Soylu'dan HDP sözcüsüne sert cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum’da düzenlenen Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı’na katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada Şırnak Valisi'nin köy gezilerine ilişkin söylediği sözlerle ilgili HDP sözcüsünü isim vermeden eleştiren Bakan Soylu, "Bir halk, vatandaşın, valisiyle buluşması nerede bu ülkede bir kabahat, suç teşkil ettiği bir durum oluştu. Tam tersi buluşmaması, gitmemesi kabahat. Ama terörün diliyle konuşan siyasetçiler maalesef Türkiye'de meşruiyet alanı üzerinden bir gayrimeşru alan oluşturmak için çaba sarf etmektedir" dedi.