Diğer
Kategoriler

Bakan Soylu’dan ‘Kandil’ açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘böcek yuvası’ olarak nitelendirdiği Kandil’in sırasının geldiğini belirterek, “İnanıyorum ki çok yakın zaman dilimi içinde buraya yönelik ve burada böcek yuvasının kalmamasına yönelik gerekli adım atılacaktır” dedi.

Bakan Soyludan Kandil açıklaması

15 Haziran 2018 10:07

Bayram ziyareti kapsamında Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK terör örgütünün en önemli kampı olan Kandil’e yönelik yürütülen operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, “Daha önce de defalarca söyledik ve söyleyeceğiz. Kandil bizim için özellikle terör örgütünün bir tarafta psikolojik, bir taraftan lojistik harekatını, bir taraftan da terör örgütünün uluslararası ilişkilerini düzenlemeye çalıştığı bir böcek yuvası. Şükürler olsun Fırat Kalkanı, aynı zamanda Zeytin Dalı ve iç güvenlik operasyonu yapan TSK, güvenlik birimlerimiz, jandarmamız, polisimiz, korucularımız hep birlikte büyük bir mücadele ve bu mücadelenin sonunda da hissedilir, bütün rakamlarıyla yansıyan bir başarı elde etmişlerdir. Kandil'deki bu böcek yuvası kalmıştır. İnanıyorum ki çok yakın zaman dilimi içinde buraya yönelik ve burada böcek yuvasının kalmamasına yönelik gerekli adım atılacaktır. Milletimiz bu konuda rahat olsun, Artık Kandil’in sırası gelmiştir.

Burada Kandil’i temizledikten sonra Türkiye’nin gerek sınır güvenliği, gerek PKK ile olan terörle mücadelesi olsun çok daha emin adımlarla sürdürülecektir. PKK terör örgütüne ve onu destekleyenlere bir darbe daha indirilecektir. Bu konuda çok rahatız. Bu operasyonlar bizim imkan ve kabiliyetlerimiz çerçevesinde rahat yapılacak operasyonlardır. Teknolojimiz, beşeri yeteneklerimiz ve operasyon kabiliyetlerimiz bunu ülkemiz ve milletimiz adına başarılabilecek düzeydedir. Artık Türkiye uzun yıllardan beri kendisini meşgul eden Kandil gibi bir dertten de kurtulacaktır. Allah milletimizi ve devletimizi güçlü kılsın. Güçlü olursanız bunu başarabilirsiniz. İnanıyorum ki milletimiz o günü görünce çok daha rahatlayacaktır. Doğu ve Güneydoğu’daki kardeşlerimiz de yıllardan beri Kandil’in ortaya koyduğu ve kendilerini rahatsız eden bu gidişattan kurtulmuş olacaktır. Bunun bölgede önemli bir rahatlık getireceğini söylemek isterim” dedi.  

Mehmet Salih Akkuş - Yılmaz Sönmez - Ömer Oğuz
 

Etiketler: süleyman soylu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç