Bakan Soylu’dan kaymakam adaylarına tavsiyeler

105. Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu’nun açılışında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kamuda en uzun staj kaymakamlık mesleğine ait. Burası henüz yolun başı ancak bu sürecin sonu kaymakam olarak göreve başlayacağınız gün değildir. Emekli olacağınız gün de değildir. Gündüz, gece gideceksiniz. Yaşantınız boyunca bu yolculuğunuz devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“Özel harekat alımına 287 bin civarında buna başvuru oldu”

Soylu, terör ve şiddetin en çok tavan yaptığı bir dönemde bulunulduğuna dikkat çekerek, “Türkiye bütün bu çatışma alanlarına komşudur. İçeride 40 yıldır PKK terörü ile uğraşıyoruz ama 10 bin kişilik polis alımı yaptık. Özel harekat alımına 287 bin civarında buna başvuru oldu. Bu önemli bir göstergedir. Jandarma alımlarında da aynı şeyi yaşıyoruz. Bunu sadece maaşla, kadro ile izah edebilmek mümkün değildir” şeklinde konuştu.

Doğu ve Güneydoğuda kaymakamların büyük bir mücadele içerisinde çalıştıklarını belirten Soylu, söz konusu mücadele içerisinde terörle mücadelenin de yer aldığını kaydetti. Soylu, geçmişte yaptığı konuşmaları sırasında ‘Doğu ve Güneydoğu’ya en tecrübeli kaymakamları göndereceğiz’ sözünü hatırlatarak, şunları söyledi:

“Şu anda oradaki arkadaşlarımız tecrübelerini sahaya yansıtıyorlar. Bu tecrübeleri ile Türkiye’nin başına musallat olmuş bir terör hadisesinin kökünü kazıyabilmek için ellerinden gelen bütün gayreti ortaya koyuyorlar. Çocuklarımıza dokunuyorlar, orada yatırım yapmak isteyen insanımıza, yatırımcımıza dokunuyorlar. Bu arkadaşlarımız büyük bir tecrübe elde ediyorlar.”

“Vatandaş orada sizi devlet olarak görmektedir”

Konuşması sırasında kaymakam adaylarına seslenen Soylu, “Size devlet orada bir mühür vermektedir. O ilçenin mührünü vermektedir. Oradaki arkadaşlarınızla beraber, oradaki demokratik, hukuki işleyişin ve oradaki sistem işleyişinin en iyi şekilde yürümesini sağlayabilecek adımları atma sorumluluğunu size devretmektedir. Vatandaş orada sizi devlet olarak görmektedir. Attığınız adımda sizden güven, kuvvet almaktadır. Attığınız adımda sizi örnek almakta ‘benim evladım da bu kaymakam bey gibi bu kaymakam hanım gibi olsun’ diye kendi içerisinden hem size hem de evladının sizin gibi olması için dua etmektedir. Bu önemli bir görevdir. Bu görevde hakkaniyet, adalet ve insanlık vardır” değerlendirmesinde bulundu.

“Devletin rutin işlerini yapıp, imza atmak değildir, sizin ve bizim görevimiz”

Soylu, kaymakam adayları için eğitim ve staj dönemlerinin önemli olduğunun altını çizerek, “Devletin rutin işlerini yapıp, imza atmak değildir, sizin ve bizim görevimiz. Çocuklarımıza, annelerimize, babalarımıza umut verebilmektir. Kaymakam olduğunuz yerin iş ve ekonomik kabiliyetini yükseltebilmektir” dedi.

Benan Özben - Fatih Erdoğan