Bakan Soylu'dan öğrencilere uyarı: ‘Sakın itibar etmeyin'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılının açılış programına katıldı. Sabah saatlerinde Yüksekova'dan helikopterle Çukurca ilçesinde bulunan Atatürk İlkokuluna gelen Bakan Soylu, burada öğretmen ve öğrencileri selamladı.

Daha sonra bir konuşma yapan Bakan Soylu, yeni bir eğitim öğretim dönemine başlandığını belirterek, “Bugün sadece çocuklarımız değil, anneler, babalar, öğretmenler herkes şu çocuklarımızla birlikte bir yeni döneme adım atıyorlar. Her okul dönemi sadece öğrenciler için değil, bütün ülke için bir mevsim dönemi gibidir. İşler, güçler, tatiller okullara göre ayarlanır. Evden işe çıkış da okullara göre ayarlanır. Hatta düğünler bile okullara göre ayarlanır. Büyükşehirlerde trafikler, yollar, bazen mesai saatleri okullara göre ayarlanır. Bir gözümüz, kulağımız daima okullara göre ayarlanır. Çocuklarımız mutluysa, karneler iyiyse, öğretmenlerimiz huzur ve güven içerisinde derslerini yapabiliyorlarsa, çocuklarımız yarışmalara katılıyor başarılar alıyorsa, ülkemizin umudu tazeleniyor” dedi.

“Bize yeniden Kerbela yaşatmak isteyenlere, bir kardeşliğimizle ders vermeliyiz”

Milletin yolunu kesmek isteyenlerin, kütüphaneleri tahrip edenlerin ve öğretmenleri şehit edenlerin başaramadıklarını dile getiren Bakan Soylu, “Umudumuzu, geleceğimizi elimizden alamadılar ve kendileri yok oldular, kendileri karanlık dünyalarıyla baş başa kaldılar. Ayrıştırmak isteyenlerin zaten umutları bitti. Ayrıştırmanın dünya tarihi boyunca insanlara fayda verdiği hiçbir zaman diliminde görülmemiştir. Bugün dünyada hem de en gelişmiş ülkelerin bulunduğu Avrupa'da ırkçılığı yeniden yükseltiyorlar. Oysa bizim medeniyetimiz, dinimiz bu meseleyi çoktan bitirmişti. Yüce Peygamberimiz Veda Hutbesi'nde şöyle buyuruyor; “Arapın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine siyahın da kırmızı tenli üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak Takva Allah'tan korkmaktadır.”

İşte bizi ayrıştırmak isteyenlerin etnik farklılıkların üzerinden, mezhep farklılıkları üzerinden aramıza nifak tohumları ekmek isteyenlere karşı bizim inancımız, geleceğimiz, geleneğimiz, medeniyetimiz, örfümüz, adetimiz, tarihimiz bizim en büyük anlayışımızdır. Muharrem ayındayız. Her şeyin acısı unutulur ama bir şey değil, kardeş acısı unutulmaz. Bize yeniden Kerbela yaşatmak isteyenlere, bir kardeşliğimizle ders vermeliyiz. Onlara inat biz bugün zengin, fakir, Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Arap, Acem demeden aşure kazanlarının etrafında buluşuyoruz” diye konuştu.

“Benim kahramanlarım Doğu ve Güneydoğu'da öğretmenlik yapanlardır”

Doğu ve Güneydoğu bölgesinde öğretmenlik mesleğini icra edenleri ‘kahraman' olarak adlandıran Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin kahramanları polisimiz, jandarmamız, askerimiz terörle mücadele edilmiştir ama bilin ki benim kahramanlarım Doğu ve Güneydoğu'da öğretmenlik yapanlardır. Bu çocuklar büyük insanlar olacaklardır. Bilesiniz ki ömürleri boyunca sizleri unutmayacaklar. Ben bunu başaracağınıza inanıyorum. Bunu gözlerinizde görüyorum. Keşke benim yerimde olsaydınız da kendinizde ki güzelliği görebilseydiniz. Sizin yüzlerinizde ki o heyecanı şu gördüğüm yerden okuyabilseydiniz. Bu sabah Ankara'dan buraya sadece sizin için geldim. İnanın bu yolculuğa değdi. Sizleri çok seviyoruz ve sizlerden çok umutluyuz.”

Okul önlerindeki zehir tacirlerine karşı öğretmen, veli ve öğrencileri uyaran Bakan Soylu, “Okul önlerinde ve okul çevrelerinde tanımadığınız insanlarla sakın konuşmayın, peşlerinden gitmeyin. Sözümün burasını sadece Çukurcalı değil, Türkiye'nin her yerindeki öğrenci kardeşlerime söylüyorum. Kimseden hap, ilaç veya başka bir şey alıp ağzınıza atmayın. Herhangi bir uyuşturucuyla yanınıza yanaşmaya çalışanlara, ‘Al bu hapı iç rahatlarsın, zihnin açılır' diyenlerle sakın konuşmayın. Size verdikleri zehirler zihninizde açmaz, bilakis hayatınızı karartır. Sakın itibar etmeyin. Elinizi uzatmayın, onlarla konuşmayın ve onları hemen en yakın polisimize, güvenlik kuvvetlerimize, jandarmamıza ve kolluk kuvvetlerimize ihbar edin. Hatta en yakında belediye zabıta abilerinizi, amcanızı görürseniz onlara söyleyin. Ayrıca okul servislerinde başka araçlarda mutlaka ve mutlaka emniyet kemerlerinizi takın. İster yaya olarak, ister yolcu olarak trafikte kurallara mutlaka uyun. Lütfen yolda yürürken, karşıdan karşıya geçerken cep telefonunuzu oynamayın. Eğer trafik olan bir yerde yürüyorsanız kulaklarınızdan bir tanesini ne olursunuz çıkarın. Gelen kornaları ya da ikazları duymayacak şekilde karşıdan karşıya geçmeyin. Bizler sizleri seviyoruz ve size bir zarar gelmesini asla ama asla istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Bu yıl bir milyon 200 bin öğrencinin okula başladığını anımsatan Bakan Soylu, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlar getirmesini diledi.

Hakkari'de yaklaşık 69 bin öğrencinin yeni bir eğitim öğretim yılına başladığını hatırlatan Vali Cüneyit Orhan Toprak ise “Ülkemizin en uç noktası, sınır noktasında bulunan Çukurca'da böyle cıvıl cıvıl öğrencilerimiz ve onları emanet edip ülkemizi ileriye taşımalarına vesile olacak mimar pozisyonunda olan öğretmenlerimizle, heyecan içinde olan velilerimizle beraber, bakanımızın katılımıyla iyi bir açılış programı icra ediyoruz. İlimizde 68 bin 924 öğrencimiz, bugün ücretli öğretmenlerimizle beraber eğitim öğretime başlayacaklar” dedi.

Konuşmaların ardından ilk önce Mehmet Fatih Safitürk Kütüphanesini ziyaret ederek burada öğretmenlerle çay içen Bakan Soylu, kütüphaneden sonra daha sonra birinci ve dördüncü sınıfları ziyaret edip öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra okulun oyun salonunu gezdikten sonra son olarak anaokulunu ziyaret edip, öğrenci ve çocuklarla sohbet etti. Bakan Soylu okuldan ayrıldıktan sonra Çukurca Gençlik Merkezini ziyaret etti. Burada Ziraat Bankası Çukurca Şubesi tarafından yaptırılan sinema salonunun açılışını gerçekleştirdi. Bakan Soylu, son olarak Çukurca Kaymakamlığı tarafından açılan Çukurca FM'nin açılışını gerçekleştirdi. Burada canlı yayına katılan Bakan Soylu, sınırın sıfır noktasındaki üst bölgelerinde görev yapan güvenlik güçlerine selam ve istek gönderdi. Bakan Soylu son olarak AK Parti Çukurca ilçe başkanlığını ziyaret etti. Burada AK Parti Hakkari Milletvekili Nusret Dinç ile ilçe başkanı Zeki Derin ve partililer tarafından karşılandı. Burada yaklaşık 15 dakikalık ziyaretin ardından Ankara'ya girmek üzere Çukurca'dan ayrıldı.

Bakan Soylu'ya Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Tuğgeneral Albay Nuri Öztürk, Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca eşlik etti.

Şükrü Akyüz - Yılmaz Sönmez - Hacı Geyik - Ömer Oğuz