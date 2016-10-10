Durak Jandarma Karakoluna yönelik dün PKK’lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin taziyelerine katılan Bakan Süleyman Soylu, çocuklarla yakından ilgilendi. Twitter hesabından elini öptüğü çocukla çekilen fotoğrafını paylaşan Soylu, şu notu düştü: “Şemdinli Altınsu Köyü'nde Şehit Sinan Erbaş'ın ailesine taziye ziyaretindeyiz. Allah rahmet eylesin.”

Patlamada hayatını kaybeden Bahri Fırat’ın Üzümkıran köyündeki taziyesine de katılan Bakan Soylu, burada da çocuklara yakın ilgi gösterdi. Bakan Soylu; Burak Fırat, Okan Demircan ve Siyamend Yeşil isimli çocuklarla çekilen fotoğrafını da twitter hesabında paylaştı. Bu paylaşımda ise Bakan Soylu, “Şehitlerimizin çocukları Burak Fırat, Okan Demircan ve Siyamend Yeşil... Üçü de babaları gibi civanmert, üçü de babaları gibi vatan sevdalısı…Siyamend, polis olmak istediğini söyledi. ‘Polis olup teröristleri bu ülkeden kazıyacağım’ dedi... Bu vatana kast edenler, istedikleri kadar plan kursunlar, istedikleri kadar kirli oyunlar oynasınlar; Bu çocukları yenemeyeceksiniz!” notunu yazdı.