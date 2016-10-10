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Bakan Soylu’dan Şemdinli paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki ziyaretleri kapsamında bir çocuğun elini öperken, şehit çocuklarıyla da yakından ilgilendi. Bakan Soylu, çocuklarla çektirdiği fotoğrafları twitter hesabından paylaştı.

Bakan Soyludan Şemdinli paylaşımı

10 Ekim 2016 15:45

Durak Jandarma Karakoluna yönelik dün PKK’lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin taziyelerine katılan Bakan Süleyman Soylu, çocuklarla yakından ilgilendi. Twitter hesabından elini öptüğü çocukla çekilen fotoğrafını paylaşan Soylu, şu notu düştü: “Şemdinli Altınsu Köyü'nde Şehit Sinan Erbaş'ın ailesine taziye ziyaretindeyiz. Allah rahmet eylesin.”

Patlamada hayatını kaybeden Bahri Fırat’ın Üzümkıran köyündeki taziyesine de katılan Bakan Soylu, burada da çocuklara yakın ilgi gösterdi. Bakan Soylu; Burak Fırat, Okan Demircan ve Siyamend Yeşil isimli çocuklarla çekilen fotoğrafını da twitter hesabında paylaştı. Bu paylaşımda ise Bakan Soylu, “Şehitlerimizin çocukları Burak Fırat, Okan Demircan ve Siyamend Yeşil... Üçü de babaları gibi civanmert, üçü de babaları gibi vatan sevdalısı…Siyamend, polis olmak istediğini söyledi. ‘Polis olup teröristleri bu ülkeden kazıyacağım’ dedi... Bu vatana kast edenler, istedikleri kadar plan kursunlar, istedikleri kadar kirli oyunlar oynasınlar; Bu çocukları yenemeyeceksiniz!” notunu yazdı.

Etiketler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şemdinli paylaşımı


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