Bakan Soylu'dan uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgusu

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere İzmir’e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Valiliği ev sahipliğinde İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı’na katıldı.

Bakan Soylu, uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, “Doğumuzda ve Güneyimizde doğal üretim uyuşturucu üretim merkezleri var, ciddi artış izlenmektedir. Özellikle 2017’de Afyon ekim alanı miktar olarak 2016’ya göre yüzde 63 artış tespit edildi. Afyon üretiminde yüzde 87-90 arasında belli bir üretime geldi. Bu ne demek önümüzdeki süreç içinde arz artışından dolayı üretiminin toplam değeri 1,4 milyar dolara çıkmıştır. Doğumuzda doğal uyuşturucu arzı var, bu üretim Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Batı'ya gitmeye çalışıyor. Batı'da da ciddi sentetik üretimi var, laboratuvarda üretiyorlar. Her ülke neredeyse sentetik üretici bonzai birisini her birisi her bir ülke kendi adına tekeline almış hedef ülke olarak nitelendirdiği ülkeye göndermeye çalışıyor. Türkiye bir tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Bir taraftan sırtımızı sıvazlıyor. Bir taraftan çocuklarımızı tehdit altına alıp bunun tamamen bir oyun olduğunu, Avrupa’nın bu konuda samimeyetsizliğinin en üst derecede olduğunu sizle paylaşmak en temel görevim. Hiçbir gayretleri söz konusu değil, yaptıkları dostlar alışverişte görsün” dedi.

"Bana saldıranlara soruyorum"

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Bana kimse buna sen aldırma diyemez. Ben aldırırım aynı zamanda içişleri bakanı, siyaset adamıyım. Aynı zamanda 2 evlat sahibi bir ailenin mensubuyum. Ben sokağa çıktığım anda siz yaşamıyor musunuz bunları, bana 2 gündür saldıranlara ben sormak istiyorum, yaşamıyor musunuz? Hanginiz okulun önüne gittiniz de orada bir uyuşturucu satıcısıyla karşı karşıya kalan bir çocuğun tehdidini anlamaya çalıştınız da bana bugün saldırıyorsunuz. Gazete köşelerinden yazı yazmak çok zor her biriniz gördünüz bir uyuşturucu bağımlısının annesine attığı yumruktan dolayı annesinin gözünün morardığı ve çaresizlikle beraber yanımıza geldiğiniz ‘Ne olur siz güçlü adamlarsınız bize yardımcı ol’ dediğini elbette ki benim ne söylediğimi polisim anlar. Kimse karışmasın, hiç kimse karışmasın. Bizim polisimiz hukukun da ne olduğunu bilir, jandarmamız hukukun da ne olduğunu bilir bu işin de nasıl olduğunu bilir. Terörle mücadelede nasıl kararlılık ortaya koyuyorsa milletimize teminatımızdır, uyuşturucu ile mücadelede kararlığı ortaya koyacaklar. Belediye başkanıyla, zabıtayla, kaymakamımızla hep beraber irademizi ortaya koyacağız. Bunun bakanlığı, vatandaşlığı, muhtarlığı yok hepimiz aynıyız. Bir tehdit altında hangi ortadan kaldırma konusunda irademizi ortaya koyacaksak koyacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Benim için uyuşturucu satıcısı ne ise terörist de aynıdır. Bizim arkadaşlarımız da hiç çekinmesin hepsine aynı muameleyi yapmakla görevlidir. Başka türlü bu işin içinden çıkabilme gayretine sahip olamayız” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, uyuşturucu arzındaki artış türlerinde de çeşitlenme olduğunu dile getirerek, “Daha ucuz ve sentetik uyuşturucuların üretimi bu konuyu ayrı bir teyakkuz halini oluşturmayı zorunlu kılmıştır. Uyuşturucu meselesi dünyanın üstüne dağdan düşen bir çığ gibi gelmektedir. Uyuşturucuya bağlı ölümlerde vaka sayısı Avrupa ortalaması yüzde 21,3’tür. Türkiye’de bu sayı henüz 10 vaka sayısı olarak öngörülmektedir. Dünyanın sadece iklim özelliğine göre belli yerlerde doğal uyuşturucu yetiştirilirken, ekim yapılamayan yerlerde laboratuvarlarda kat kat daha öldürücü uyuşturucular yapılmaktadır. Bunların ham maddeleri bazı tıbbi ilaçların ham maddesi olduğu için engellenmesinde sorun çıkıyor. PKK’nın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelir yıllık gelir 1,5 milyar dolardır. Bu az para değil, silah alır, ülkemizin birliği ve beraberliğinin tehdidi olabilir” dedi.

Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri - Aykut Yeniçağ