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Bakan Soylu'dan yeni yıl mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Değerli vatandaşlarımızdan sadece görevli personelimizin uyarılarına dikkat etmelerini ve trafik sorumluluklarını ihmal etmemelerini, alkollü olarak direksiyon başına geçmemelerini, emniyet kemerlerini takmalarını, aşırı hız yapmamalarını ve eğlencelerini direksiyon başına taşımamalarını rica ediyoruz" dedi.

Bakan Soyludan yeni yıl mesajı

31 Aralık 2017 13:27

İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınladı. Soylu, mesajında, her değişimin içinde bir umut barındırdığını belirterek, "Duvarlarımızdaki veya masalarımızdaki takvimleri yenileriyle değiştirmek gibi basit bir hareket bile, önümüzdeki bir yıl için içimizde beslediğimiz umutlarla yaptığımız bir şeydir. Kendi hayatımız için... Ülkemiz için... Geleceğimiz için... Daha mutlu bir dünya için" ifadelerini kullandı.

Soylu, 21.yüzyılın başından itibaren terör, şiddet, göç gibi sorunların giderek arttığı dünyada Türkiye'nin pozitif yönde hızlı bir değişim ve kalkınma hamlesinin içinde olduğunu ifade etti. Soylu, mesajında şunları kaydetti:
"Ve böylesi bir dünyaya inat Türkiye; barışın, huzurun, 'gücün değil, hakkın' hakim olduğu bir gelecek için çalışmaya, 'bazı' çocuklar için değil, bütün çocuklar için umut olmaya devam etmektedir. Bu gayretimizin herkesi memnun etmediğini biliyoruz. 15 Temmuz’dan, Filistin’den, terör örgütlerine kamyon kamyon gönderilen silahlardan biliyoruz. Ama yine de, aziz milletimizin ve dünyanın mazlum milletlerinin umudunu, var gücümüzle savunuyoruz. Ve 2019’daki yeni başlangıcımız için, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için çalışmaya devam ediyoruz."

İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin 2018’e huzur ve güven içinde girebilmesi için görev sahalarındaki her türlü önlemi almaya gayret ettiklerini vurgulayan Soylu, "Jandarması, polisi, sahil güvenlik personeli, bekçisi, zabıtası ile İçişleri Bakanlığı’na bağlı yaklaşık çeyrek milyon personelimiz, vatandaşlarımızın yılbaşı gecesini huzurlu bir şekilde geçirebilmesi; AVM’lerde, yollarda, eğlence yerlerinde, şehirlerin meydanlarında, evlerimizde 2018’i umutlarımıza gölge düşmeden karşılayabilmek için görev başında olacaklardır. Değerli vatandaşlarımızdan sadece görevli personelimizin uyarılarına dikkat etmelerini ve trafik sorumluluklarını ihmal etmemelerini, alkollü olarak direksiyon başına geçmemelerini, emniyet kemerlerini takmalarını, aşırı hız yapmamalarını ve eğlencelerini direksiyon başına taşımamalarını rica ediyoruz. Anadolu toprakları üzerindeki 946 yılbaşı gecesinde olduğu gibi inşallah bu yıl da ülkemizin her köşesindeki vatandaşımızla kardeşlik, huzur ve barış içinde yeni yılı karşılayacağız. Aziz milletimizin yeni yılını tebrik ediyor, bütün vatandaşlarımız için sağlık, mutluluk, huzur vesilesi olmasını diliyoruz" dedi. 

Etiketler: süleyman soylu

 

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