Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait eserlerin sergilendiği Trabzon Tarih Müzesi'nin açılış törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Müze binasından çıkarak aracına binmek isteyen Bakan Soylu, kendisiyle görüşüp sorunlarını anlatmaya çalışan kalabalığın arasında zor anlar yaşadı. Kalabalıktan çıkamayan Bakan Soylu, programını yaklaşık bir saat geciktirerek, vatandaşların sorunlarını dinledi. Bakan Soylu ile görüşmek isteyen bir kadın fenalaşınca sağlık ekipleri müdahale etti. Vatandaşların talep ve sıkıntılarını dinleyen Bakan Soylu, daha sonra alkışlar eşliğinde aracına bindi.

Bakan Soylu, daha sonra Ortahisar Belediyesi tarafından Beşirli Sahili'nde yapılacak olan Ekopark'ın (Bitki Müzesi) temel atma törenine katıldı. Temel atma törenine Bakan Soylu’nun yanı sıra, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu, “Milletin oyunu almış ve hukuk dairesine hareket eden herkes başımızın üzerindedir. Bunu defalarca söyledik ve söylemeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye'nin 21. asra iyi başladığını kaydeden Bakan Soylu, “Teknolojinin, doğanın bir arada olduğu ve güç birliği ile gerçekleştirilen bu parkın temel atma töreninde bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Güzel şeylere, güzel yatırımlara layık olan bir milletimiz. Allah'a şükürler olsun 21. asra iyi başladık. Türkiye'nin kişi başına gelir seviyesi 3 bin dolardan 10 bin dolara çıktı” diye konuştu.