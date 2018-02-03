Bakan Süleyman Soylu, Başkan Kamil Saraçoğlu'nu ziyaret etti

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Biz hemşehrilerimize 43 proje sözü vermiştik bunun yüzde doksanını gerçekleştirdik. İnşallah 2018 yılının ilk yarısında da tamamını gerçekleştireceğiz ve 2019 seçimlerinde Halkımızın karşısına alnımız açık bir şekilde çıkmış olacağız. Kütahya Belediyesi’nin 2018 yılı bütçesi şuan itibariyle 526 milyondur ve bütçe noktasında hiçbir sıkıntımız bulunmamaktadır. Hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın desteklerini her daim görüyor ve bundan da memnuniyet duyuyoruz. Bulunduğumuz binada geçici olarak hizmet veriyoruz. Yeni Belediye Hizmet Binamızı Mayıs ayında bitirerek Temmuz Ağustos gibi orada hizmet vermeye başlayacağız. Şuanda Kütahya Belediyesi on bir farklı yerde hizmet vermekte buda vatandaşımıza sıkıntı yaşatmaktadır. Bu noktada sizlerin destekleriyle inşallah bu omuzladığımız yükü bu davayı iyi bir şekilde götürmenin gayreti içerisindeyiz. Son seçimlerde de yüzde 70 gibi bir oy alarak, Referandumda özellikle Marmara, Akdeniz ve Ege Bölgesinde birinci olan bir ilde bulunmaktan, bu ilin Belediye Başkanı olmaktan dolayı mutlu olduğumu dile getirmek istiyorum. Fakat sizin de burada olmanız bizlere güç vermektedir. Vatandaşlarımızın sevgisi gördünüz, Kütahya hakikaten bu konuda hep demokrasiye sahip çıkan Rahmetli Menderes döneminden bugüne kadar seçilmişlere sahip çıkan bir yapıya sahip, hakkettiği değeri Hükümetimiz tarafından almasını gönülden arzu ediyoruz. Bakanlar Kurulunda Kütahya’yla ilgili hangi konu gelirse gelsin bize destek vermenizi Belediye Başkanı olarak sizlere arz ediyorum ve çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Belediye hizmet binası Kütahya'ya yakışan bir eser olacak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kütahya’ya yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, yeni yapılacak hizmet binasının kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Bakan Soylu, "Kütahya’da bulunmaktan ve Kütahya Belediyesinde bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Öncelikle Kütahya’nın özellikle son üç dört yılda almış olduğu bu mesafeyi birlikteliği beraberliği ve Kütahya’ya hizmette her birinizin ortaya koymuş olduğu bu anlamlı sadakati büyük bir taktirle tebrik ediyorum. Kütahya’ya 2014 Yerel Seçimlerinde karlı bir günde gelmiştim. O günlerden bugünlere hakikaten çok önemli bir mesafenin alındığını, hem olağan kongrede hem de son referandumda alınan yüzde 70 oyla bunu çok net bir şekilde ifade ettiniz. Allah razı olsun. Hedef ve çıtayı biraz daha yükseltmek lazım. Çünkü 2019 seçimlerinde daha fazlasına ihtiyaç var. Öncelikle birincisi bu faaliyetleriniz projelerinizin önemli bir bölümünün bitmesi vatandaşa verilen sözlerin gerçekleşmesi bir yerel yöneticinin, bir siyasetçinin en önemli yüz akıdır. İkinci dönemde yine çıkacaksınız tekrar vatandaşa bir şey söyleyeceksiniz. Birinciyi yapacaksınız ki ikincideki verdiğiniz söz vatandaş tarafından halk tarafından kabul görsün. Bunu önemseriz. Demokrasi bu demektir zaten. Yani şeffaf bir şekilde vatandaş, kendisine önerilen hizmetlerin ne kadarının yerine getirilip getirilmediğine bakacaktır. Yeni belediye hizmet binasının yapımı beni heyecanlandırıyor. Kütahya’ya yakışır olacak inşallah. Bir tarafta yeni Valilik Binasının yapımı diğer tarafta yeni Emniyet Müdürlüğü binasının yapımı bütün bu hizmetler birbirleriyle ahenk ve uyum içerisinde vatandaşımızın hayatını daha da kolaylaştıracaktır. Buna olan inancımız tamdır. Tekrar sıcaklığınıza samimiyetinize çok teşekkür ediyorum. Bugün için ayrıca milletvekillerimize, valimize, belediye başkanımıza, il başkanımıza tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı hassaten teşekkürlerimi sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Bu önemli günlerde tarihimiz için, geleceğimiz için yapmamız gereken en önemli iş safları sıkılaştırmaktır. Bunu da burada görüyoruz, memnuniyetimizi ifade ediyoruz Allah razı olsun. Duamız hep şu olsun Allah bizi milletimize mahcup etmesin" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonrası Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Kütahya’nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na girmesi hakkında bilgiler vererek, günün anısına çini vazo takdim etti.

Hüseyin Efe