Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ilgaz Tüneli’nde incelemelerde bulunduktan sonra Doğu Çevre Yolu’nda da inceleme yaptı. Karayolları 15. Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi’den yol hakkında detaylı bilgiler alan Bakan Arslan, ardından valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Arslan, Vali Mesut Yıldırım ile makamında görüştü. Vali Yıldırım’dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Bakan Arslan, Kastamonulular’ın uzun zamandır beklediği Ilgaz Tüneli’ni bu yılın Aralık ayında hizmete açacaklarını kaydetti. Ankara’da Kastamonu’nun milletvekilleri ile her zaman Kastamonu’nun ihtiyaçlarını, beklentilerini ve yapılabilecek projelerini istişare ettiklerini söyleyen Bakan Arslan, “Bu konuda hiç şüphe yok. Bir de istedik ki Kastamonu’da yerinde belediye başkanımızla, il başkanımız ile arkadaşlarımız ile birlikte istişare edelim. Kastamonu’da işlerimiz nasıl gidiyor yerinde görelim istedik” dedi.

Bu kapsamda Ilgaz Tüneli’nin girişinden incelemelere başlayarak ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Arslan, “Kastamonu’nun birçok ihtiyacı var. 14 yıldır AK Parti olarak gerçekten yaptığımız çok şey var. Ama biliyoruz ki ihtiyaçlar sınırsız, imkanlar sınırlı. Biz mevcut imkanlar çerçevesinde ne kadar fazla ve doğru öncelikle iş yapabiliriz ona bakıyoruz. Bu çerçevede Kastamonu’nun ve Kastamonulular’ın ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bakan olarak Kastamonu’ya ilk gelişim olabilir ama bürokrat olarak gerçekten çok gittik geldik. İhtiyaçlarını da o zamandan biliyoruz. Vekillerimiz de bizi hiç boş bırakmadıkları için hep güncelliyorlar bilgileri. O yüzden bugün Karayolları Genel Müdürümüz, Demiryolları Genel Müdürümüz ve diğer çalışma arkadaşlarımız ile birlikte sahadaydık ve sahada olmaya devam edeceğiz, istişarelerde bulunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kastamonu’nun 1993-2002 yılları arasında yaklaşık 130 milyon TL yatırım aldığını ve 2002’ye kadar olan bölünmüş yol miktarının 47 kilometre olduğunu belirten Bakan Arslan, “Bizim dönemimizde biz üzerine 253 kilometre yol yapmışız. 47 kilometre 80 yılda ve son 12 yılda yapılan 253 kilometre bugün Kastamonu’da yapılmış yol. Toplam bölünmüş yol miktarı ise 300 kilometre. Bunun da 186 kilometresi sıcak karışım veya bitümlü sıcak karışım dediğimiz BSK. Oranlarsanız eğer ciddi bir oran. Yine bizden önceki 10 yılda harcanan para 130 milyon TL, AK Parti dönemlerinde harcanan para 2 milyar 100 milyon TL. Aşağı yukarı 8 katı” şeklinde konuştu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak bu yıl içerisinde yılbaşı ödeneğinin 10 milyon lira olmasına rağmen şuana kadar 110 milyon lira harcandığını ifade eden Bakan Arslan, “11 misli ama sene sonuna kadar durmak yok, yola devam düsturu ile bunu daha da artıracağız. Bunu da özellikle vurgulayalım. Tabi Kastamonu’da 19 tane devam eden projemiz var. Küçük deniz yapılarını saymıyorum. Kıyı şeridinde de irili ufaklı projeler var, onları da saymıyorum. Büyük işler çerçevesinde herhalde en önemlisi, bizim için de en önemlisi o Ilgaz Tüneli’dir. Sebebi de şu; Karadeniz’i, Kastamonu ve Çankırı üzerinden Ankara’ya, Akdeniz’e bağlayacak bir güzergahtır. Onun için çok çok önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da, Başbakanımızın da çok önemsediği bir proje. Sadece 5,5 kilometre değil, devamında artı yaklaşık 21,5 kilometrelik yol dahil 26 kilometre 700 metrelik bir yoldur. Bu sene sonu itibarı ile hem tüneli hem de bölünmüş yolları bitümlü sıcak karışım olarak elastik asfalt olarak açmış olacağız. Hem Kastamonulular’ın hem de Çankırılılar’ın hizmetine açmış olacağız. Ama bu sadece iki ilimizin değil, kuzey-güney, yani Karadeniz-Akdeniz bağlantısını kullanacak herkes için önemli bir koridorun önemli bir halkasını gerçekleştirmiş olacağız. Çünkü mevcut yolu düşündüğünüzde kışın normal şartlarda 35-40 dakika sürüyor, kışın kar ile mücadeleyi düşündüğünüzde çok saatleri de bulabiliyor. 19 tane plase var. Bizim anlayabileceğimiz dil ile 19 tane keskin viraj var. Yüzde 9 eğim var ki bu eğim çok yüksektir. Normal karayollarında eğim yüzde 5’tir. İnşallah biz Ilgaz Tüneli ile birlikte orayı tamamen rahatlatmış olacağız ve 8 dakikada geçmiş olacağız. Bu güne kadar tünel+26,5 kilometrelik yolun toplam bedeli yaklaşık 750 milyon TL’dir. Başlı başına önemli bir bedeldir. Ilgaz Tüneli’nden bu tarafa geçtiğimizde Kırık Barajı’nın yapılacağı yer var. Orada da zor bir topografya var. Orada da 2 bin 970 metrelik çift tüp tünel, hemen öncesinde Ilgaz Tüneli’nin çıkışına bağlayacak olan 235 metrelik bir viyadük ile birlikte biz yaklaşık 20 kilometrelik sıcak asfalt bölünmüş yol yağacağız ki Kırık Barajı vadisini de bir varyant ile Kastamonu istikametinde bölünmüş yol ile şu anki bölünmüş yola bağlamış olalım. Onun da ihalesini bu sene sonuna kadar yapalım” ifadelerini kullandı.

“DOĞU ÇEVRE YOLU’NU BU SENE SONUNDA BİTİRİYORUZ”

Doğu Çevre Yolu’nun çok uzunca bir süredir kangren haline geldiğini hatırlatan Bakan Arslan, şöyle konuştu:

“Ama bu proje artık bitmeye yüz tuttu. Gelirken tekrar gözden geçirdik. Bu sene sonunda orayı da bitiriyoruz. Orası da Kastamonu için çok önemli. Ve yine Kastamonu’nun devamında yaklaşık 35 kilometrelik biten bir bölünmüş yol var ama Karadeniz’e tamamlayabilmemiz adına 37 kilometrelik daha Küre’den sonra İnebolu’ya kadar bölünmüş yol yapılması gerekiyordu. Bunu da değerli vekillerimiz ile konuştuktan sonra biz bu sene içerisinde YPK kararı ile bunu yatırım programına aldık. 37 kilometrelik kısmın 5 tane tüneli var ki tünellerin de toplam boyu 15 kilometre. Onlarla birlikte bu sene sonuna kadar ihalesini yapacağız ve Karadeniz’e kadar olan bölünmüş yollarda çalışma başlatmadığımız yer kalmamış olacak”

Ayrıca Kastamonu-Karabük arasında yaklaşık 100 kilometrelik bir yol çalışmasının bulunduğunu anlatan Bakan Arslan, şunları kaydetti:

“Bunun da Kastamonu için çok önemli olduğunu biliyoruz, ki 56 kilometrelik kısmı bitmiş durumda. Kalan kısmının da ihale sürecini yaptık ve inşallah 2018 yılında orayı da tamamen bitirmiş olacağız. Böylece Kastamonu’yu Karabük’e sıcak asfalt bölünmüş yol ile birleştirmiş olacağız. Karadeniz Sahil Yolu’nun tamamlayıcısı olan Cide-Bartın Sahil Yolu’nun müracaatını da yaptık. İnşallah onun da YPK kararını çıkaracağız, ki ben de YPK üyesiyim. Yakında ona da başlamış olacağız.”

Bunların yanı sıra il yollarında muhtelif yerlerde birçok noktada Karayolları’nın çalışmasının bulunduğunu aktaran Bakan Arslan, “Onları özellikle belirtmiş ve vurgulamış olalım. Kastamonulular’ın önemsediği Kastamonu Havalimanı gerçekten bizler için de önemlidir. Geçmişte sefer olur muydu olmaz mıydı derken uçuşlar başladı. Çok da güzel uçuşlar var. Sayın valimiz ve vekillerimizin de beklentisi sefer sayılarının düşmemesi ve hatta mümkünse başka iller sefer ilave edilmesi. Bu konuda gerek bana bağlı Devlet Hava Meydanları Müdürlüğümüzden, gerek Türk Hava Yolları Müdürlüğü’nden de bilgi aldım, hemen dönüşte THY yönetimi ile bunu görüşeceğiz. Tabi THY özel bir şirket. Devletin değil. Eskiden bakan söylüyordu yapıyorlardı, şimdi biraz arz talep dengesine bakıyorlar ama yeteri kadar yolculuk var görünüyor. Bu yolculuklar çerçevesinde inşallah istişareler yapacağız. Ve yine mevcut havaalanıınn çevre drenajı projesi var. İhalesi 8 ayda yapıldı. Değerlendirmeler devam ediyor. İtirazlar olmazsa 1 ay içinde onu da bitireceğiz. O da yaklaşık 30 milyon TL’lik bir iştir. Onu da bu sene başlatacağız ve en geç 2018 sezonunda onu da tamamlamış olacağız. Özellikle çevre drenajı eksik olan havalimanlarında pistin ömrü çok uzun olamıyor. Dolayısı ile bunu yaparak pistimizin de ömrünü çok daha uzatmış olacağız” dedi.

“TÜNELİN İSMİNİ DE ILGAZ 15 TEMMUZ İSTİKLAL TÜNELİ OLARAK DEĞİŞTİRİYORUZ”

Ilgaz Tüneli’nin ismini ‘Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’ olarak değiştirdiklerini vurgulayan Bakan Arslan, şöyle devam etti:

“Kastamonu’dan Çankırı’ya giden yol, İstiklal Yolu hepinizin malumu özellikle istiklal harbinde ifa ettiği görev nedeni ile Kastamonulular’ın, Çankırılılar’ın isteği çerçevesinde o ismi almış. O İstiklal Yolu, Birinci Dünya Savaşı yıllarında anlamlıydı ama şimdi ikinci kere anlam yüklendi. 15 Temmuz’da Sayın Başbakanımızın o tünelden süreci yönetmesi. Darbe girişimine karşı başarılı bir sonuç alınmasında ilave bir fonksiyon üstlendi. Dolayısıyla tünelin ismini de Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli olarak değiştiriyoruz, ki hem Kastamonu’nun hem Çankırı’nın geçmişte ve bugün üstlendiği misyona uygun olarak bir başka anlam ifade etsin. İnşallah bu konuda Kastamonu’dan ve Çankırı’dan çokça şehidimiz var. Rabbim bütün şehitlerimize de rahmet eylesin. Onları da hep anmış olalım. Bu vesile ile Kastamonu’daki hemşerilerimize şunu söyleyelim, onların desteleri ile Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın güçlü duruşları ile biz ülkemize hizmet ettiğimiz gibi dünyanın mazlumlarına ve mağdurlarına da hizmet ediyoruz. Hizmet etmeye de devam edeceğiz. Kastamonu’nun daha da kalkınması adına ne tür projeler gerekiyorsa bütün paydaşlar olarak gereğini yapacağız. Ama bugün bir üzüntümüz var. Şemdinli’de 10 polis, 8 sivil şehidimiz var. Onlara rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ülkemize başsağlığı diliyoruz. Ama herkes özellikle terör örgütü mensupları ile onların hamileri bilsin ki bu ülke nasıl ki bin yıldır bu coğrafyada hiçbir zaman boyunduruk altına girmeden bağımsızlığını sürdürmüşse inşallah sonsuza kadar bağımsızlığını sürdürmeye devam edecek. Bu konuda herkes ama herkes şehit olmaya hazır. Bu ülkenin her bir ferdi asker, her bir ferdi Mehmetçik. Sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve terörü kendi kanında boğmaya devam edeceğiz. Kimsenin 780 bin kilometrekarelik ecdadın bize bıraktığı bu vatan toprağında gözünün olma şansı ve lüksü yok. Geçmiş onlara ders vermemiş ise 15 Temmuz versin, o vermemişse şehitlerimiz onlara ders olsun. Şehitlik mertebesi bizim için önemli. Vatan toprağını yurt olarak çocuklarımıza bırakmanın ne kadar önemli olduğuna inanmış bir topluluk olarak biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Üzüntülüyüz ama mücadelemizin devam edeceği yolundaki inancımızı hiçbir zaman hiçbir şekilde kaybetmeyeceğimizi vurgulamak istiyorum. Hem terör örgütü mensuplarına hem onların arkasına saklanan üst akla diyoruz ki; kusura bakmayın bizim kimseye verebilecek bir karış toprağımız yok. Bin yıldır birlikte hareket ettik. Bundan sonra da birlikte hareket edeceğiz. 15 Temmuz bizim omuzlarımıza yeni bir sorumluluk yüklemiştir. Halka hizmet Hakk’a hizmettir. Ama daha çok çalışacağız. Yarınımız bugünümüzden daha iyi olacak.”

“EN YATIRIMCI BAKANLIĞI OLARAK İLİMİZİN İHTİYAÇ DUYDUĞU SORUNLAR ÇÖZÜLECEK”

Bakan Arslan’ın Kastamonu’yu ziyaret etmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını aktaran Vali Mesut Yıldırım ise, “Bugün Kastamonu olarak Sayın Ulaştırma Bakanımızı ilimizde ağırlamaktan duyduğumuz kıvancı hem şahsım adına hem de ilimiz adına ifade etmek istiyorum. Sayın Bakanımızın sadece şahsi ile ilgili değil, tenzih etmiş olduğu bakanlık itibarı ile ülkemizin en yatırımcı bakanlığı olarak ilimizin ihtiyaç duyduğu yaşadığımız sorunları ve taleplerimizi hem fırsat buldukça yolda kendilerine arz ettik, biraz sonrada brifing halinde kendilerine arz edeceğiz. Ancak gördüğüm zaten ilimiz ile ilgili halihazırda devam eden yatırımlar ve en önemlisi ihtiyaç duyduğumuz yatırımlar ile ilgili Sayın Bakanımız bizlerden daha fazla bilgi sahibi. Bunu da görmüş ve duymuş olmaktan ziyadesi ile memnun olduk. İnşallah kendilerinin ilimizle ilgili bizlere vereceği müjdeler olacağını ümit ediyorum” dedi.