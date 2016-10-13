14. Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı CNR Fuar Merkezi’nde başladı. 22 bin metrekare alanda, 400'e yakın yerli yabancı markanın katılımıyla gerçekleştirilen fuarın açılışına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Türkiye İhracatçılar Birliği Başkanı (TİM) Mehmet Büyükekşi, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ve çok sayıda firma yetkilisi ile vatandaş katıldı. Protokol konuşmaları ile başlayan törende marka oluşturmanın önemine ve Türkiye’de yapılan çalışmalara dikkat çekildi. Bakan Tüfenkci, konuşmasında 15 Temmuz'un da Türkiye için bir marka haline geldiğini dile getirdi.

Karadeniz Bölgesi’nin yöresel kıyafetlerinden oluşan bir defile ile devam eden açılışta yöresel Karadeniz türküleri eşliğinde sahneye gelen horon ekibi katılımcıların beğenisini kazandı. Bakan Tüfenkci’nin açılış kurdelesini kesmesinin ardından, Tüfenkci ve beraberindeki heyet, fuarı gezdi. Stantlar hakkında yetkililerden bilgi alan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, stant yetkilileri ile sohbet etti.

"15 Temmuz bizim için artık bir kimliktir"

Açılış töreninde 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Dünyanın büyük markalarının işletmelerinin mutlaka büyük hikayeleri vardır. Hikayeler gerçek hayatlardan doğar. Bir hikayeniz olması için o hikayeyi yaşamak gerekir. Bir hikayenizin olması için de toplumdaki ihtiyaçları görmek gerekir. Örneğin, 15 Temmuz bizim için artık bir kimliktir ve demokrasi markasıdır. Bizler bu markanın hikayesini milletçe yaşadık ve tecrübe ettik. İhtiyacı olan ülkelere 15 Temmuz’un franchisingini verebilir miyiz? Bu çalışma bu fuarda yer alan arkadaşlarımızın ve başkanımızın uzmanlık alanına giriyor. 15 Temmuz ruhunu yaşamak ve Türk insanının gerçek bir demokrasi koruyucu olarak bütün dünyaya tanıtmak hepimizin görevidir. Biz gerçekten tek bir kurşun atmadan tanka, tüfeğe nasıl karşı çıkılır bunu bütün dünyaya göstermiş olduk" dedi.

"Yurt dışındaki ihracatın ve markaların büyümesi Türkiye’nin büyümesidir"

Türkiye’nin daha çok marka oluşturmanın yollarını bulması gerektiğini ifade eden Bakan Tüfenkci, "Marka yolunda ilerleyen o markanın kurallarını ve standartlarını da oluşturmalıyız. Üreticilerimiz ve ihracatçılarımızla birlikte marka ruhunu diriltmemiz gerekiyor. Yurt dışında bulunan markalarımızın ve ihracatımızın büyümesi esasında Türkiye’nin büyümesidir. Yurt dışında markaların alınması konusunda teşvik verilmesi noktasında teşvik paketimizde, yeni maddeler var. Ama alırken, sadece bir markaya isim hakkını almamalıyız. Aldığımız markanın tamamını alarak, Türkiye’de bunu konumlandırmalıyız" diye konuştu.

"Türkiye’de AVM’lerin artması franchisingin önündeki engelleri kaldırmaya başladı"

Franchising’in önündeki engelleri kaldırmak için çalışmalarda bulunduklarını ifade eden Bakan Tüfenkci, "Türkiye’de AVM kültürünün artması ve AVM sayısının artmasıyla beraber franchisingin önü de esasında açılmaya başladı. Bununla ilgili 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun yürürlüğe girdi. Burada yapmış olduğumuz tanımlamalar ve düzenlemelerle ilk defa franchising işletme kavramı yasamızla özel ilgili işletme olarak tanımlanmıştır" şeklinde konuştu.

14’üncüsü düzenlenen Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, 16 Temmuz tarihine kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.



Mehmet Başa

