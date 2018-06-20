Bakan Tüfenkci: '24 Haziran tarihi bir fırsat'

Bakan Tüfenkci, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Topsöğüt Mahallesi'nde düzenlenen mahalle toplantısına katıldı.

“Topsöğüt sizlerle gurur duyuyor” sloganlarıyla karşılanan Bakan Tüfenkci, coşkulu kalabalığa hitap etti.

Bakan Tüfenkci, 24 Haziran'da önemli ve tarihi bir seçim yapılacağını ifade ederek, "Bu seçimde esasında Türkiye'nin geleceğini, kaderini oylayacağız. Bu seçimde gençlerimize daha fazla iş, aş mı diyeceğiz, yoksa yapılanları yıkmayı taahhüt edenleri mi iş başına getireceğiz, 24 Haziran'da sizler buna karar vereceksiniz. Vizyon sahibi bir lider, birikim sahibi bir lider, tecrübe sahibi bir lideri mi iş başına getireceksiniz yoksa daha Türkiye'yi tanımayan bir çırağı mı iş başına getireceksiniz, bunun kararını sizler 24 Haziran'da vereceksiniz. Türkiye'yi karanlık dönemlerden bugünlere getiren bir lidere mi oy vereceksiniz, yoksa eskiye dönüş, Parlamenter Sisteme dönüş özlemiyle yanıp tutuşan, mili iradeyi hiçe sayanlara mı oy vereceksiniz, 24 Haziran'da bunun kararını vereceksiniz" şeklinde konuştu.

"Birileri laf üretir, birileri icraat yapar" diyen Bakan Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü: "AK Parti bugüne kadar laf, söz değil icraat üretti. Taş üzerine taş koydu, yol üzerine yol koydu, köprüleri birbirine bağladı, dağları deldi tüneller yaptı, limanlara ulaştırdı, ihracatımızı tam beş kat büyüttü. Esasında Türkiye'yi AK Parti her alanda 3,5 kat büyüttü. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte gençlerimizin daha iyi imkanlarla okuduğu, daha iyi eğitim aldığı, daha fazla demokrasinin, daha fazla hukukun, daha fazla refahın arttığı bir dönemi oylayacaksınız. İşte bu döneme o gün 16 Nisan'da 'hayır' diyenler mi sizi yönetecek, yoksa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sizin gibi 'evet' diyenler mi yönetecek, bunun kararını milletimiz verecek."

Bakan Tüfenkci, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'Ben taşeronun lafını ettim, iktidar, Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Dolayısıyla bana oy verin' dediğini belirterek, "Demek ki binayı yapana değil, lafını edene bu millet oy verecek. Değil size oy, hiçbir şey vermez. Çünkü senin cumhurbaşkanı adayın 'Bana iki yıl yeter' diyor. Ne için 'İki yıl yeter' diyor? Kanal İstanbul'u, yerli ve milli üretim olan otomotiv fabrikasını yapmamak; köprüleri, yolları, limanları, üniversiteleri 'beton yığını' olarak görüp, yıkmak için. Yıkmak için bir insan iş başına getirilir mi? Yapmak için, yeni bir Türkiye'nin inşası için iş başına getirilir. Onun için yeni bir Türkiye'nin temelini güçlü bir meclis ve hükümetle atacak. Bunun için de 24 Haziran tarihi bir fırsat. Bu tarihi fırsatı sizler sandıklara giderek, sandıklardaki katılımı artırarak, her bir kardeşim 'bana ne' demeden sandığa sahip çıkarak, oyunu demokrasiden, milli iradeden, Cumhur İttifakı'ndan, Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanacak" diye konuştu.

