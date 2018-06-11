Bakan Tüfenkci: '24 Haziran'dan sonra Türkiye’yi Allah’ın izniyle 2 kat büyütmüş olacağız'

Kırşehir’e Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kırşehir Gümrük Müdürlüğü açılışı ve Ahi Külliyesi İmza Protokol töreni için gelen Bakan Bülent Tüfenkci, anladıkları ticaretin adaleti ve hakkaniyeti ön planda tutan sömürü yerine adil dağıtımı ön plana çıkaran bir ticaret anlayışını olduğunu söyledi.

Gümrük Müdürlüğü açılış töreninde konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Hem ülke güvenliğini ön plana alarak bir yandan terör örgütleri ile mücadele ederken bir yandan da ekonomimizi kalkındırmaya çalışıyoruz. Ekonomi üzerinde oynanan onca oyuna, operasyonlara rağmen algılara rağmen Allah’a hamd olsun 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılına da Türkiye güçlü bir büyüme rakamıyla girdi.

Türk ekonomisinin itibarını zedeleme adına ve ahlaksız kazançlarına kazanç katmak adına sürekli Türkiye’nin notuyla oynayarak ’İzlemeleri aldık. Bankaları aldık. Büyük şirketleri aldık’ diyerek Türkiye’de bir güven bunalımı oluşturmaya çalışanlara inat 24 Haziran yaklaştıkça özellikle ekonomi üzerinde operasyonlarını arttıranlara inat Türkiye 7.4 büyüme ile çok ciddi bir cevap verdi.

Avrupa’nın hiçbir ülkesi bu büyüme rakamlarına yaklaşamadı. Dolayısıyla; bu büyümeye de baktığımız zaman özellikle büyümenin sanayideki artıştan ihracattaki artıştan hizmet sektöründeki atıştan yatırım mallarındaki artıştan kaynaklanması da büyümenin ne kadar sağlıklı olduğunu göstermesi bakımından önemli” dedi.

“Memleketi kendi partisinde usta bile olamayan birine mi teslim edeceksiniz”

"24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Türkiye’yi büyük baş ustaya mı memleketi teslim edeceksiniz çırak olup olamadığı tartışmalı kendi partisinde usta bile olamayan birine mi teslim edeceksiniz?" diye soran Bakan Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Artık söz de karar da sizde ne teröre ne de ekonomi operasyonlarına pabuç bırakırız. Nasıl 2009 krizlerinde Türkiye teğet geçecek dedik ve Türkiye hızlı bir şekilde toparlandıysa bütün bu zorlamalara rağmen 24 Haziran'dan sonra da Türkiye’yi Allah’ın izniyle 2 kat büyütmüş olacağız.”

Bakan Tüfenkci’nin konuşmasının ardından Kırşehir Gümrük Müdürlüğü açılışı yapıldı. Kırşehir incelemelerini esnaf ziyaretleri ile sürdüren Bakan Bülent Tüfenkci, bir süre sonra Ahi Evran Külliyesi Destek Protokolü imza törenine geçti.

İmza töreni öncesinde konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Ahiliğin kadim medeniyetimizin en önemli temel taşlarından birisi olduğunu ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ a teşekkürlerin en büyüğünün edilmesi gereğini söyledi.

Enderhan Öz

