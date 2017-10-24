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Bakan Tüfenkci, ABD Ticaret Odası heyetiyle bir araya geldi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Amerika ile 2002’de 6,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz, 2016 yılında 17,5 milyar dolar düzeyine çıkmıştır. Amerika, bu rakamla Türkiye'de doğrudan yatırım yapan ülkeler arasında 2. sırada yer almaktadır. Ülkemizde bin 702 ABD sermayeli şirket faaliyet göstermektedir. Ortak olunan yabancı sermayeli şirket sayısı bakımından Amerika 9. sırada yer almaktadır" dedi.

Bakan Tüfenkci, ABD Ticaret Odası heyetiyle bir araya geldi

24 Ekim 2017 18:09

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, ABD Ticaret Odası heyetiyle Bakanlık’ta bir araya geldi. Görüşmede yaptığı konuşmada Bakan Tüfenkci, Amerika ve Türkiye'nin iki yakın müttefik ve ortak olduğunu vurgulayarak, “İkili ilişkilerimizde hassas bir dönemden geçmemize rağmen ilişkilerimizin temellerinin halen çok güçlü olduğuna inanıyorum. Biz ticareti kolaylaştırmaya çalışsak da özellikle vize sorunu gibi engellerin siyasi yaptırımdan ziyade ticareti engelleyecek girişimler olduğunu görüyoruz. Umarım kısa zamanda vize engeli ortadan kalkar ve görüşmeler olumlu olarak sonuçlanarak özellikle iki ülke arasındaki ticaret hacminin artmasına katkı sağlar diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Amerika ile 2002’de 6,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz, 2016 yılında 17,5 milyar dolar düzeyine çıkmıştır”
İki ülke arasındaki ilişkilerin ekonomik, ticari boyutlarının en az siyasi, askeri ve güvenlik ilişkileri kadar önemli olduğunu belirten Tüfenkci, "Amerika ile 2002’de 6,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz, 2016 yılında 17,5 milyar dolar düzeyine çıkmıştır. Amerika, bu rakamla Türkiye'de doğrudan yatırım yapan ülkeler arasında 2. sırada yer almaktadır. Ülkemizde bin 702 ABD sermayeli şirket faaliyet göstermektedir. Ortak olunan yabancı sermayeli şirket sayısı bakımından Amerika 9. sırada yer almaktadır. Bu ziyaretleriniz mevcut iş birliğimizi ortaklığımızı daha ileri taşımak üzere karşılıklı gayret göstermemize de bir vesile olacak” değerlendirmesinde bulundu.

“Batı’daki birçok dostumuzun Türkiye’deki gerçek durumu ve Türk halkının samimi duygularını kavrayamadığını görüyoruz”

Tüfenkci, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını anlatarak, şunları kaydetti:

“Gerçekten Türk milletinin sivil bir direnişiyle bu darbe girişimi önlenmiş oldu. Darbecilere karşı sivil inisiyatif tek bir kurşun dahi atmadan kendilerini silaha topa tüfeğe karşı siper ederek bu darbe girişimini önledi. bu da sivil direniş tarihi bakımından çok çok önemlidir diye düşünüyorum. Bu sivil direnişi sadece AK Partililer değil bütün Türkiye’deki siyasi partiler ve her görüşteki insan bu darbe girişimine karşı birlikte mücadele etti. Maalesef Batı’daki birçok dostumuzun Türkiye’deki gerçek durumu ve Türk halkının samimi duygularını kavrayamadığını ve doğru değerlendiremediğini görüyoruz.”

"Her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu vurgulamak istiyorum”

“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak yetki ve sorumluluk alanları çerçevesinde mümkün olan her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu vurgulamak istiyorum” diyen Tüfenkci, iki ülke gümrük idarelerinin de çok yakın ve iyi ilişkiler içerisinde olduğunu, iş çevreleri arasında temasların artırılmasının ve desteklenmesinin önemli olduğunu vurguladı. 

Pelin Üzek Kılıç - Emre Yüzügüldü
 

 

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