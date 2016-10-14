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Bakan Tüfenkci ABD’ye gidiyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, resmi temaslarda bulunmak üzere ABD’ye gidiyor.


14 Ekim 2016 11:00

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, 16-21 Ekim tarihleri arasında ABD’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarete ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “ABD İç Güvenlik Bakanlığı ile 3 Mart 2016 tarihinde Ankara’da imzalanan Niyet Beyanı çerçevesinde, gümrük alanında alınan kararlar takip edilecek ve ABD gümrük ve sınır uygulamaları yerinde görülecek. Ziyaret kapsamında Bakan Tüfenkci ile ABD İç Güvenlik Bakanı Jeh Johnson arasında ikili ve bölgesel konuları kapsayan bir görüşme gerçekleştirilecek.

ABD’nin kara, deniz ve hava gümrük uygulamaları yerinde incelenecek. Mart 2016’da taraflar arasında imzalanan söz konusu Niyet Beyanı; Yetkilendirilmiş Yükümlü Karşılıklı Tanıma Anlaşması, fikri mülkiyet haklarının korunması, gümrük hedefleme yöntemleri ve eğitim işbirliği alanlarında mutabık kalınan hususları kapsıyor.” 

İlker Turak

Etiketler: Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci


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