Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın ilkokul eğitimi gördüğü Şeker İlkokulu'ndan emekli olan öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla hasret giderdiği özel programa Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin yanı sıra, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Kaymakamı Nesim Babahanoğlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın Şeker İlkokulu'ndan emekli olan öğretmenleri, aktif olarak görev yapan çok sayıda öğretmen ve eşleri katıldı. Programda Şeker İlkokulu Müdürü Nihat Telli, Başkan Polat’a ilkokul karnesinin içinde bulunduğu tabloyu hediye etti. Başkan Polat, Okul Müdürü Telli ve diğer öğretmenlere hediyeden dolayı teşekkür etti.

Programda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, emekli öğretmenlerin yanı sıra şu anda aktif olarak görev yapan öğretmenleri bir araya getiren Belediye Başkanı Polat’ı vefalı davranışından dolayı tebrik ederek, “Hayatımızda vefa ve kadirşinaslık önemlidir. Öğretmenlerimizle bir araya gelmemize vesile olan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Öğretmenlik benimde ideallerim arasında yer alan mükemmel bir meslektir. Taşa, elmasa, mücevherata şekil veren, insan yetiştirendir öğretmenlerimiz. İmzanızı yetiştirdiğiniz insanların karakterine vurmuş oluyorsunuz. Ülkemizin bu noktaya gelmesinde büyük emek sarf eden, bugünkü yöneticileri yetiştiren sizlersiniz. Hepimiz öğretmenlerimizin izlerini taşıyoruz. Öğretmenlerimizin yapmış olduğu görev sıradan bir memurluğun çok ötesindedir” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin eğitim alanında büyük reformlar yaptığına dikkat çeken Bakan Tüfenkci, “14 yıl içerisinde eğitim alanındaki araç ve gereçler noktasında kıyas kabul edilemeyecek seviyelere ulaştık. Üçlü eğitimden inşallah 2019 yılına kadar tüm ülkede tekli eğitimlere geçeceğiz. Malatya tekli eğitime geçecek kentler arasında ön sıralarda yer alıyor. Eksik kalan okullarımızın ihtiyaçlarını gidereceğiz. İdareci ve öğretmen kadrolarına baktığımız zaman Malatya şanslı iller arasındadır, hiçbir branşta öğretmen açığı bulunmuyor. Malatya’nın eğitim seviyesini hep birlikte bir kat daha yükseltmemiz ve biraz daha yukarıya çıkarmamız gerekiyor. Çünkü Malatya’ya bu yakışır. Eğitim ortalamasına baktığımız zaman birçok şehrin bizim üzerimizde olduğunu görüyoruz. Malatya ilk 10 veya ilk 5’te olmaya yakışır. Eğitim kalitemizi öğretmenlerimizin çabasıyla daha yukarıya çıkartacağız. Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz’ın açıkladığı rakamlar itibariyle öğretmenlerimize maddi anlamda 2002 ile bugün arasında en az üç katı ilerletmişiz ama bu yeterli mi, değil. Biz öğretmenlerimizi maddi anlamda daha ileriye seviyeye ulaştırmayı hedefliyoruz. Ülkemizin geçmiş olduğu durumlar hepinizin malumu. 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık ve akabinde bunun artçı depremlerini yaşıyoruz. Yurt içi ve yurt dışında Türkiye’ye müthiş bir saldırı var. Rabbim dirliğimiz, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmadığı sürece kısa sürede bu saldırıları atlatıp önümüze bakacağız. 2023 hedeflerini sizlerin gayretiyle tutturmuş olacağız” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Kaymakamı Nesim Babahanoğlu da, böylesine anlamlı ve özel bir gecenin düzenlenmesini sağlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı tebrik ederek, “Öğretmenlik dünyayı değiştiren ve dönüştüren mesleklerin ana gövdesidir. Dünyayı çekip çeviren herkesin bir öğretmeni vardır. Cenab-ı Allah peygamberlere peygamberlik görevi yüklerken aynı zamanda öğretmenlik vazifesi de yüklüyor. Çünkü tüm peygamberler insanları eğitiyor, değiştiriyor ve dönüştürme işini yapıyor. Ülkeleri ve milletleri etkileyen bilim adamları ve filozofların çoğu öğretmen kökenlidir. Toplumdaki güzelliklerin birçoğu da öğretmenlerimizin eliyle oluşur. Ben bu vesileyle bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum” dedi.

Başkan Polat ise, öğretmenliğin çok önemli bir meslek olduğunu ifade ederek, “Öncelikle bizleri ve çocuklarımızı yetiştiren, ülkemizin geleceğini hazırlayan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum. Bizleri yetiştirip bugünlere getiren öğretmenlerimizin hakkını ödememiz mümkün değil. Onlara ancak minnet ve şükran duygularımızı iletiyoruz. Bize bu kadar şey öğreten öğretmenlerimize ne yapsak azdır. Öğretmenler bizim hayatımızda çok özel bir yere sahiptir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Şeker İlkokulu Müdürü Nihat Telli ve İlkokul Öğretmeni Hülya Selçuk’a belediyenin hizmet anlayışını ifade eden ‘elif-vav’ tablosu hediye etti. Program yemek ikramıyla sona erdi.