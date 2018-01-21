Bakan Tüfenkci: 'Asla sınırlarımızın dibinde terör koridoru oluşturulmasına müsaade etmeyiz'

AK Parti Yeşilyurt İlçe 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresine katılan Bakan Tüfenci, ‘Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. 15 Temmuz'dan sonra bütün terör örgütleri yok olana kadar büyük bir mücadele başlattıklarını söyleyen Tüfenkci, “Asla ama asla sınırlarımızın dibinde de bir terör koridoru oluşturulmasına müsaade etmedik. Allah’ın izniyle bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Kim ne derse desin önemli olan Türkiye'nin dediği, önemli olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediğidir” ifadelerini kullandı.

Bazılarının, Zeytin Dalı Harekatı’na karşı halkı sokağa çağırdığını söyleyen Tüfenkci, “Bırakın halkı sokağa çağırmayı, siz terör örgütlerinin yanında olacağınıza, milletin yanında olun, halkın yanında olun, Türkiye'nin yanında olun. Gidip PKK'nın, PYD'nin yanında olmanız sizlere bir şey kazandırmaz. Ne sizlere, ne de siyaset yaptığınız kuruma bir şey katmaz. Onun için bizler bugüne kadar halkın yanında olduk, halkla beraber yürüdük, halkla beraber seçimlere gittik ve halk bizi iktidara getirdi. Biz Türkiye'yi kalkındırma yolunda, Türkiye'yi geliştirme yolunda sizlerden aldığımız destekle, milletten aldığımız destekle yolumuza Allah’ın izniyle devam edeceğiz" diye konuştu.

Barış Türel