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Bakan Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sarp Gümrük Kapısı’ndaki yenileme çalışmalarını anlattı

Hafta sonu Malatya Stadyumu ve yapımı tamamlanan diğer tesislerin toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftanın ilk günü de Sarp Gümrük Kapısı’ndaydı.

Bakan Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Erdoğana Sarp Gümrük Kapısındaki yenileme çalışmalarını anlattı

07 Ağustos 2017 17:53

 Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik etti, yeniden yapılandırılan kapının inşaatına ilişkin bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Güneysu'daki ikametinden ayrılarak helikopterle Hopa ilçesi Kopmuş mevkiine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı burada Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Artvin Valisi Ömer Doğanay ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra karayolu ile yeniden yapılandırma kapsamında inşaat çalışmaları süren Sarp Gümrük Kapısı'na geçtiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan inşaat sahasını gezdi, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tüfenkci, kapının durumunu ve yapılan çalışmaları anlattı.

Erdoğan incelemelerinin ardından sınır kapısından ayrıldı, Tüfenkci ise yenileme çalışmaları devam eden sınır kapısı ile ilgili bilgiler verdi.

Yenileme çalışması ile kapının kullanım kapasitesinin iki katına çıkarılacağına vurgu yapan Tüfenkci, ilk etabın 2017’nin sonunda işletmeye alınacağını, açılışın ise 2018 yılı Şubat ayında yapılacağını söyledi.

“Türkiye’nin imajı hem ticarete katkı sunması bakımından önemli bir yatırım olacak”

Maliyeti 120 milyon TL olarak açıklayan Tüfenkci, kapıdaki yenileme çalışmalarına ilişkin şöyle konuştu:
“Baktığımız zaman 32 bin yolcu, iki binden fazla taşıt ve 600’e yakın tır giriş-çıkışı ile gerçekten taşıt hareketliliği bakımından yüksek bir rakama ulaşıyor. Biz ilk iş olarak sahayı büyüttük. 37 bin metrekarelik alanı 46 bin metre kareye çıkarttık. Bir yandan kapımızın tadilatını yaparken bir yandan da çalıştırmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığı zaman ise Hopa, Kemalpaşa, Rize-Trabzon arasındaki bölge için ticari hacmi ile büyük önem kazanacak ve bunun katma değerini de düşündüğümüz zaman hem Türkiye’nin imajı hem ticarete katkı sunması bakımından önemli bir yatırım olacak.”

Benan Özben
 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan


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