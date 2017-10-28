Bakan Tüfenkci: 'Doların ateşi düşecek'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Son günlerde dolar üzerinden yürütülen bir takım spekülatif hareketler var. Bunun bir kısmı yurt dışı bağlantılar ve gelişmelerle alakalı olsa da, esasında ekonomik anlamda doların bu kadar yükselmesini gerektirecek bir engel veya bir olağanüstü bir olay yok. Bizim herkesin sakinleşmesi lazım, sakin durması lazım ve göreceksiniz, önümüzdeki haftalar içerisinde doların ateşi düşerek normal seyrinde devam edecek" dedi.

Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Bağcılar'da bir otelde düzenlendi. Toplantıya, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin yanı sıra AK Partili ve MHP’li milletvekilleri, çok sayıda Malatyalı iş adamı ve davetli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından rutin kurul oylamaları ile program başladı.

Programda konuşma yapan Bakan Tüfekci, iş dünyasından ve doların son zamanlarındaki durumundan bahsederek, "Son günlerde dolar üzerinden yürütülen bir takım spekülatif hareketler bunun bir kısmı yurt dışı bağlantılar ve gelişmeler ile alakalı olsa da, esasında ekonomik anlamda doların bu kadar yükselmesini gerektirecek bir engel veya bir olağanüstü bir olay yok. Bizim, herkesin sakinleşmesi lazım, sakin durması lazım ve göreceksiniz, önümüzdeki haftalar içerisinde dolar ateşi düşerek normal seyrinde devam edecek" dedi.

"Türkiye yüzde 6’ya yakın büyüme oranını yakalayacaktır"

Ekonomik verilerle ilgili konuşan Bakan Tüfenkci, yılın ilk çeyreğindeki yüzde 5.2 büyüme yılın 2'nci çeyrekteki yüzde 5.1 büyüme ve 3'üncü çeyrekte ise yüksek bir büyüme rakamı olduğundan bahsetti. Tüfenkci, "Bizler üretmeye odaklanmamız lazım. Ürettiklerimizi daha çok satmak, daha yeni pazarlara açılmanın hesaplarını yapmamız lazım. Sene başından beri takip ettiğimiz ekonomik veriler göstermektedir ki, hedeflerimiz ve ekonomimiz hedeflerini yürüyüşünü daha kararlı ve istikrarlı şekilde devam ettirecek. Yılın ilk çeyreğindeki yüzde 5.2 büyüme ikinci çeyrekteki yüzde 5.1 büyüme üçüncü çeyrekte gerçekten büyük bir büyüme oranları ve son çeyrekte büyüme rakamlarımızla Türkiye yüzde 6’ya yakın büyüme oranını yakalayacaktır inşallah" dedi.

Malatya'ya lisanslı kayısı deposu

Kayısı ile ilgili önemli adımlar atıldığını ifade eden Tüfenkci, Malatya'ya lisanslı bir depo kurulması noktasında çalışmaların devam ettiğini söyledi. Tüfenkci, "Bu ölçekte kayısı önemli. Kayısımızla ilgili lisanslı depoyu bakan olduktan sonra milletvekili arkadaşlarımızla beraber ciddi anlamda takip ettik. Malatya’da bir lisanslı depo kurulması noktasında Kalkınma Bakanlığı 12 milyon TL. kaynağı gönderdi. Yerel olarak kiminle yapılacağı noktasında bir türlü oradaki problemi aşamadık. Çünkü, bizim ne Malatya Ticaret odamız ne Malatya Borsamız ne de diğer kurumlarımız bu noktada katkı sağlayacak düzeyde değil. Büyükşehir Belediye Başkanlığını bu şekilde teşvik ettik. O da bir yere kadar 6 trilyonluk bir kaynağı bulmakta zorlandı. Malatya’da 2017 yılında sözleşmeleri yapıp 2017 sonunda sözleşmeleri bitirip 2018 yılında yatırımları yapmaya başlayarak Malatya’nın özellikle Malatya’daki spekülasyonları önlenecek. Kurduğumuz ürün ihtisas borsasının faaliyete geçmesiyle beraber oradaki ürün senetleriyle kayısının borsada işlem görmesini ve fiyatının da Malatya’da belirlenmesi noktasındaki, adımlarımızı atacağız" diye konuştu.

"Malatya-Elazığ-Diyarbakır hızlı tren projesinin de ihalesi yapıldı"

Malatya-Elazığ-Diyarbakır hızlı tren projesinin ihalesinin yapıldığını ifade eden Tüfenkci, "Geçtiğimiz haziran ayında ihalesi biten ve yapımına başlanan Karadeniz’den gelen Kemaliye İliç hattı vardı. Arapgir’e kadar oranın da ihalesi 1 trilyonluk bir iş. O coğrafyanın zorluğundan dolayı. Burada Başbakanımız Binali Yıldırım’a da özel teşekkür ediyorum. Onun talimatı ve gayretleriyle ihale yapıldı ve inşaatına başlandı. O yol bittiğinde Malatya için takip ettiğimiz Kasım ayında projesi bitecek hızlı tren projesini takip ediyoruz. Kasım’ın sonu itibariyle biteceğini söylüyorlar. Hızlı treni de Malatyalılarla buluşturmak istiyoruz. Malatya-Elazığ-Diyarbakır hızlı tren projesinin de ihalesi yapıldı. Yine aynı zamanda önemli olan ve 2018 yılında bitecek olan Elazığ Malatya arasındaki Kömürhan Köprüsü ve tüneli yapımını da takip ediyoruz" dedi.