Malatya’da “Karaciğer Nakli Enstitüsünün Misyonu” çalıştayına katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Halep’te yaşanan son gelişmeleri çıkışta basın mensuplarına değerlendirdi. Özellikle Türkiye’nin Halep’teki bu dramı hafifletmek adına elinden gelen çabayı sarf ettiğini belirten Tüfenkci, “Halep’te bir insanlık dramı yaşanıyor ve dünya da buna seyirci kalıyor. Bir çıkış koridoru oluşturma noktasında Türkiye’nin mücadelesi sonuç verdi ama orada özellikle küçük çocuk ve hastaların tahliyeleri noktasında sıkıntılar yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

Yardımların bir an önce Halep’e ulaşması gerektiğini belirten Tüfenkci, “En önemlisi de oradaki insanların yaşam hakkını hiçe sayan anlayışın özellikle dünya tarafından sorgulanmaması bizleri üzüyor” ifadelerine yer verdi. Bakanlık olarak Suriye sınırındaki kapılarda gerekli önlemlerin alındığını da söyleyen Tüfenkci, “Bu saldırılardan kaçan Suriyeli vatandaşların sınırlarımıza yakın kamplara yerleştirilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Orada da buna yönelik hazırlıklar tamamlandı. Gelen vatandaşlarımızı da o kamplara yerleştiriyoruz. Şu anda sınırda Türkiye’ye doğru bir akın ve geçiş bulunmuyor” dedi.

ÇALIŞTAY DEĞERLENDİRMESİ

Malatya’da İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen’ Karaciğer Nakli Enstitüsünün Misyonu’ çalıştayının Türkiye’nin sağlık alanında ve özellikle nakil noktasındaki yol haritasının belirlenmesi adına önemli olduğunu ifade eden Bakan Tüfenkci, “Biz Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kalkınma noktasında üniversitelerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Üniversiteler şehir medeniyetinin gelişmesi noktasında, şehrin yerel unsurları ve kültür alt yapısı ile beraber çok farklı noktalara taşıyacağını biliyoruz. İnşallah bu çalıştay da Malatya ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi için önemli sonuçlar doğurur” şeklinde konuştu.

"HALEP’TE İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR"

Kalkınma eski Bakanı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Halep’te bir insanlık dramı yaşandığını dile getirerek, “Bu da maalesef dünyanın gözleri önünde yaşanıyor. Bu aslında dünyamızın ve Birleşmiş Milletlerin dahil olmak üzere bu konuda ne kadar eksik olduğunu da bir kez daha gösteriyor. Geçmişte de maalesef Bosna’da benzer dramlar yaşandı” dedi.

Yaşanan bu dram karşısında Türkiye’nin bir taraftan dünyayı harekete geçirmeye çalıştığını bir taraftan da bütün gücüyle insani anlamda görevini yapmaya çalıştığını ifade eden Yılmaz, “Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız, hükümetimiz bütün gayretlerini sarf ediyorlar. İlgili bütün taraflarla görüşerek bir koridor açılmasını sağladık. Bu gerçekten büyük bir başarıdır. Bir tek insanın canını kurtarmak bile çok çok kıymetli. Şuanda bir koridor açılmış durumda” ifadelerine yer verdi.

Bu müdahalenin sadece krize bir müdahale olduğunu ifade eden Yılmaz, “Esas köklü çözüm elbette siyasi bir çözümdür. Suriye’de yeni bir siyasi ortamın oluşmasıdır. Bunun da oluştuğu ve huzura kavuşan bir Suriye’yi hepiniz temenni ediyoruz” diye konuştu.

(İHA)