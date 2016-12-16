Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Bakan Tüfenkçi: Dünya Halep’teki drama seyirci kalıyor

Bakan Tüfenkçi: Dünya Halep’teki drama seyirci kalıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Halep’te bir insanlık dramı yaşanıyor ve dünya da buna seyirci kalıyor” dedi.

Bakan Tüfenkçi: Dünya Halepteki drama seyirci kalıyor

16 Aralık 2016 14:26

Malatya’da “Karaciğer Nakli Enstitüsünün Misyonu” çalıştayına katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Halep’te yaşanan son gelişmeleri çıkışta basın mensuplarına değerlendirdi. Özellikle Türkiye’nin Halep’teki bu dramı hafifletmek adına elinden gelen çabayı sarf ettiğini belirten Tüfenkci, “Halep’te bir insanlık dramı yaşanıyor ve dünya da buna seyirci kalıyor. Bir çıkış koridoru oluşturma noktasında Türkiye’nin mücadelesi sonuç verdi ama orada özellikle küçük çocuk ve hastaların tahliyeleri noktasında sıkıntılar yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

Yardımların bir an önce Halep’e ulaşması gerektiğini belirten Tüfenkci, “En önemlisi de oradaki insanların yaşam hakkını hiçe sayan anlayışın özellikle dünya tarafından sorgulanmaması bizleri üzüyor” ifadelerine yer verdi. Bakanlık olarak Suriye sınırındaki kapılarda gerekli önlemlerin alındığını da söyleyen Tüfenkci, “Bu saldırılardan kaçan Suriyeli vatandaşların sınırlarımıza yakın kamplara yerleştirilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Orada da buna yönelik hazırlıklar tamamlandı. Gelen vatandaşlarımızı da o kamplara yerleştiriyoruz. Şu anda sınırda Türkiye’ye doğru bir akın ve geçiş bulunmuyor” dedi.

ÇALIŞTAY DEĞERLENDİRMESİ

Malatya’da İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen’ Karaciğer Nakli Enstitüsünün Misyonu’ çalıştayının Türkiye’nin sağlık alanında ve özellikle nakil noktasındaki yol haritasının belirlenmesi adına önemli olduğunu ifade eden Bakan Tüfenkci, “Biz Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kalkınma noktasında üniversitelerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Üniversiteler şehir medeniyetinin gelişmesi noktasında, şehrin yerel unsurları ve kültür alt yapısı ile beraber çok farklı noktalara taşıyacağını biliyoruz. İnşallah bu çalıştay da Malatya ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi için önemli sonuçlar doğurur” şeklinde konuştu.

"HALEP’TE İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR"

Kalkınma eski Bakanı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Halep’te bir insanlık dramı yaşandığını dile getirerek, “Bu da maalesef dünyanın gözleri önünde yaşanıyor. Bu aslında dünyamızın ve Birleşmiş Milletlerin dahil olmak üzere bu konuda ne kadar eksik olduğunu da bir kez daha gösteriyor. Geçmişte de maalesef Bosna’da benzer dramlar yaşandı” dedi.

Yaşanan bu dram karşısında Türkiye’nin bir taraftan dünyayı harekete geçirmeye çalıştığını bir taraftan da bütün gücüyle insani anlamda görevini yapmaya çalıştığını ifade eden Yılmaz, “Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız, hükümetimiz bütün gayretlerini sarf ediyorlar. İlgili bütün taraflarla görüşerek bir koridor açılmasını sağladık. Bu gerçekten büyük bir başarıdır. Bir tek insanın canını kurtarmak bile çok çok kıymetli. Şuanda bir koridor açılmış durumda” ifadelerine yer verdi.

Bu müdahalenin sadece krize bir müdahale olduğunu ifade eden Yılmaz, “Esas köklü çözüm elbette siyasi bir çözümdür. Suriye’de yeni bir siyasi ortamın oluşmasıdır. Bunun da oluştuğu ve huzura kavuşan bir Suriye’yi hepiniz temenni ediyoruz” diye konuştu.

(İHA)

Etiketler: Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Halep, Karaciğer Nakli Enstitüsü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç