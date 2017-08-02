Bakan Tüfenkci: 'Gümrüklerde taşıt plaka okuma sistemini getiriyoruz'

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Edirne’ye gelen Bakan Tüfenkci, Edirne Ak Parti il binası ziyaretinden sonra Türkiye'nin Bulgaristan'a ve bu yolla tüm Avrupa'ya açılan kapısı olan Kapıkule Gümrük Kapısı’nı ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulundu. Bakan Tüfenkci, inceleme sırasında yurtdışından giriş yapan vatandaşların ve yurt dışına çıkan tırcıların sorunlarını ve isteklerini dinledi.

“Taşıt plaka okuma sistemini getiriyoruz”

Bakan Tüfenkci, yaptığı konuşmada, “Gurbetçi vatandaşlarımız gerçekten gümrük girişlerinde, Kapıkule girişlerinde çok memnunlar ve uzun süre beklemediklerini ifade ettiler. Bu İpsala’da da memnuniyetleri ifade edildi, gümrüklerdeki uygulamalardan dolayı. Hizmete soktuğumuz taşıt ön beyan sistemiyle beraber özellikle bu sistemi kullanan sürücülerimizin çıkışlarının 30 saniye gibi kısa bir sürede yapılmasını yerinde görmemiz, müşahede etmemiz önemliydi. Yine kapılarda biliyorsunuz artık kayıt altına alınmayı kaldırıyoruz, taşıt plaka okuma sistemini getiriyoruz. Bunun örneğini ve testini İpsala’da yaptık. Başarı ile çalıştığını gördük. Şimdi bu kapıkule ve diğer kapılarımızda da taşıt plaka okuma sistemini hayata geçiriyoruz. İhaleleri ve altyapı çalışmaları bitti. Şimdi bu sistemin kurulum aşamasında. Bununla beraber bu girişlerin çok daha hızlandığını göreceğiz” dedi.

“Ne kadar hızlanırsanız hızlanın karşı kapıda hıza uymalı”

Uygulama ile kapılarda rekabetinde artacağını belirten Bakan Tüfenkci, “Biz biliyoruz ki özellikle gurbetçilerimiz ve yabancıların burada girişlerinde Türkiye’ye yakışır bir şekilde fazla bekletilmeden ve onlara gerekli hassasiyet gösterilerek bu kapılardan girişlerin sağlanması ülkemiz açısından pozitif bir algı oluşmasını noktasında da önemli bir görev. Ama en önemli görevleri bu ihraç mallarımızı taşıyan tır şoförlerine ve lojistik firmaların taşıdıkları yükü daha hızlı bir şekilde nakletmeleri rekabet avantajını sağlayacak. Bununla ilgili ne kadar hızlarsanız hızlanın karşı kapının da aynı hıza uyması lazım. Bulgaristan tarafında hem fiziksel hem de personel sayısı bakımından falan bir takım sıkıntılar olduğu burada da gördük. Şimdi onlarla temasa geçerek bunu asgariye nasıl indiririz, onu da dışişlerimizle beraber planlamasını yapacağız” dedi.

Kapıkule’deki incelemelerin ardından Bakan Tüfenkci, bir restoranda Edirne Ticaret, Borsa ve Esnaf Odaları Başkanları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Kapıkule'deki incelemelerinde Edirne Valisi Günay Özdemir, Trakya Ticaret ve Gümrük Bölge Müdürü Yaman Ocak ve diğer yetkililer, Bakan Tüfenkci'ye eşlik etti.

Ahmet Cafer

