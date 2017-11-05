Bakan Tüfenkci: 'Hedefimiz Malatya’yı 1 milyar dolarlık ihracat yapan iller arasına sokmak'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya’da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Fırat Kalkınma Ajansı Toplantı Salonu'nda yapılan toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Tüfenkci, toplantının verimli geçtiğini ifade ederek, “Toplantıda 2017'de Malatya’da yapılan yatırımlar ve 2018'de teklif edilecek yatırımlar neler olabilir veya biz bakanlık olarak hangilerine destek verebiliriz ve hangilerini takip etmemiz gerekir bu konuları konuştuk. Bunun yanında Malatya için elzem olan ve takip edilmesi gereken birtakım projelerin 2018 yatırım programına alınmasını konuştuk. Burada müdürlerimizin takip noktasında üzerine düşeni yapması gerekiyor. Toplantıda 2018 için bizi heyecanlandıracak bir proje göremedik ama daha önce açıkladığımız ve Malatya’yı heyecanlandıran projeler var. Bunların da takibi gerekiyor. Malatya'nın değişimi ve gelişimi bütün bölgeyi etkileyecektir. Malatya'daki ticaretin gelişmesi, sanayinin gelişmesi esasında Elazığ'daki ticaretin ve sanayinin gelişmesi, Adıyaman'daki sanayi ve ticaretin gelişmesi, yine aynı şekilde Sivas'ın gelişmesi demektir. Bu yapılanma ve kümelenme içerisinde birbirleri ile entegre olan şehirlerin ve birbirleriyle yakınlaşan şehirlerin oluşturduğu ekonomik değer ile beraber bölgenin topyekun kalkınması önemli. Nitekim bu anlamda baktığımızda Malatya huzur ve güven veren bir şehir, bölgenin önemli üretim merkezlerinden birisi olması noktasında da önünde hiçbir engel yok. İnşallah kısa zaman içerisinde Malatya'nın ihracatını yükselten, yukarı doğru çıkartan bir il olmasını bekliyoruz. Zaten net ihracatta Malatya artı veren bir ilimiz. Bizim öncelikli hedefimiz Malatya’yı 1 milyar dolarlık ihracat yapan iller arasına sokmak. Önce 500 milyon doları yakalayacağız, ondan sonra da 1 milyar dolarları hedefliyoruz” diye konuştu.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıya Bakan Tüfenkci’nin yanı sıra Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı da katıldı.

Barış Türel