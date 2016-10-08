Necip Fazıl Kültür Merkezinde düzenlenen Kahramanmaraş Siyaset Akademisi Büyük Güç Türkiye Eğitim Programı, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir’in selamlama konuşmasıyla başladı.

Siyaset Akademisi Büyük Güç Türkiye Eğitim Programı’nın ilk dersi için kürsüye gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, şunları söyledi; “Millet notumuzu düşürmedikten sonra biz yolumuza Allah’ın izniyle devam ederiz. Biz o notlarla iktidara gelmedik, o notlarla iktidardan gitmeyiz. Kim ne derse desin, kim Türkiye’nin ekonomisini manipüle etmeye kalkarsa kalksın yabancı yatırımcıda biliyor ki; Türkiye’de ekmek var. Bu nedenle bir yabancı yatırım yapacaksa nota falan bakmıyor. Geliyor piyasaya bakıyor.”

Yeni teşvik paketiyle birlikte önümüzdeki ay içerisinde veya bu ayın sonunda şoför esnafının araçlarını ÖTV’siz yenileyebileceklerini ifade eden Bakan Tüfenkçi, “Yeni teşvik paketinde yatırım, üretim, ticaret ve tasarruflarımızı artırma adına reform niteliğinde düzenlemelere gittik. Proje bazlı teşvik sistemini ön plana çıkardık. Kredilere erişim kolaylığı getirdik. Hatırlanacağa üzere bazı ticari araçların ÖTV’siz yenilenmesi için özellikle esnaf şoför kardeşlerimizin isteği vardı ve bunu hayata geçirmek adına tüm düzenlemeler bitti. Önümüzdeki ay içerisinde veya bu ayın sonunda şoför esnafımız araçlarını ÖTV’siz yenileyebilecekler. Teknoloji yatırımlarında damga vergini kaldırdık. Şirket kuruluşlarını basitleştirdik ve bu noktada maliyetleri aşağıya çektik” dedi.

İnternet alışverişinde kutudan salatalık çıkma döneminin güven damgasıyla ortadan kaldırılacağını kaydeden Bakan Tüfenkçi, “2012 yılında Türk ticaret kanunu günümüz sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniledik. Gerçekten düzenlendiği zaman ticari hayatın kolaylaştırması ve güvenli bir şekilde yapılması noktasında devrim niteliğinde bir kanundur. Ticari işlemleri elektronik ortama taşıdık. Nasıl kişilerin TC kimlik numarası varsa, MERSİS sistemi sayesinde bütün şirketlerin bir şirket numarası oluşturduk. Bunu da vergi numaralarıyla eşdeğer hale getirmek içinde önümüzdeki dönem içerisinde bir çalışma yapacağız. Sarsılan çekin itibarını güvenini tekrar iade ettik. İlk 7 ayda kurulan firmalarda yabancı sermaye oranı yüzde 85 iken Ağustosla kurulan yabancı sermaye oranı yüzde 94’lere çıktı. Ağustos ayında 337 tane yabancı sermayeli şirket kuruldu. Hani bu derecelendirme kuruluşları varsa notumuzu indiriyor, ne kadar boş ve siyasi olduğunu bu rakamlarla görebilirsiniz. Yine bakanlığımız elektronik ticaretin yasal çerçevesini, izinlerini belirliyor. Bu noktada da güven damgasını hazırladık. Çünkü özellikle internet üzerinde yapılan ticarette birçok suistimaller, dolandırıcılıklar, yolsuzluklar oluyor. Siz telefon diye sipariş ediyorsunuz, bir bakıyorsunuz salatalık geliyor. Onun için bizim burada yaşanan boşluğu yeniden düzenleyip güvenli hale getirmemiz lazım. Bununla ilgili kuruluşlarla beraber güven damgası vermeye başlayacağız inşallah. Bu güven damgasını taşıyan sitelerden alışveriş yaptığınızda da her türlü usulsüzlüklerde o sitelerin yakasına yapışacak duruma geleceğiz” diye konuştu.

Muhammet Özer

