Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Bakan Tüfenkçi, 'İnternet alışverişinde kutudan salatalık çıkma dönemi kapandı'

Bakan Tüfenkçi, 'İnternet alışverişinde kutudan salatalık çıkma dönemi kapandı'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, önümüzdeki ay içerisinde veya bu ayın sonunda şoför esnafının araçlarını ÖTV’siz yenileyebileceklerini ifade ederek, internet alışverişinde kutudan salatalık çıkma döneminin güven damgasıyla ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Bakan Tüfenkçi, İnternet alışverişinde kutudan salatalık çıkma dönemi kapandı

08 Ekim 2016 22:34

Necip Fazıl Kültür Merkezinde düzenlenen Kahramanmaraş Siyaset Akademisi Büyük Güç Türkiye Eğitim Programı, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir’in selamlama konuşmasıyla başladı.

Siyaset Akademisi Büyük Güç Türkiye Eğitim Programı’nın ilk dersi için kürsüye gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, şunları söyledi; “Millet notumuzu düşürmedikten sonra biz yolumuza Allah’ın izniyle devam ederiz. Biz o notlarla iktidara gelmedik, o notlarla iktidardan gitmeyiz. Kim ne derse desin, kim Türkiye’nin ekonomisini manipüle etmeye kalkarsa kalksın yabancı yatırımcıda biliyor ki; Türkiye’de ekmek var. Bu nedenle bir yabancı yatırım yapacaksa nota falan bakmıyor. Geliyor piyasaya bakıyor.”
Yeni teşvik paketiyle birlikte önümüzdeki ay içerisinde veya bu ayın sonunda şoför esnafının araçlarını ÖTV’siz yenileyebileceklerini ifade eden Bakan Tüfenkçi, “Yeni teşvik paketinde yatırım, üretim, ticaret ve tasarruflarımızı artırma adına reform niteliğinde düzenlemelere gittik. Proje bazlı teşvik sistemini ön plana çıkardık. Kredilere erişim kolaylığı getirdik. Hatırlanacağa üzere bazı ticari araçların ÖTV’siz yenilenmesi için özellikle esnaf şoför kardeşlerimizin isteği vardı ve bunu hayata geçirmek adına tüm düzenlemeler bitti. Önümüzdeki ay içerisinde veya bu ayın sonunda şoför esnafımız araçlarını ÖTV’siz yenileyebilecekler. Teknoloji yatırımlarında damga vergini kaldırdık. Şirket kuruluşlarını basitleştirdik ve bu noktada maliyetleri aşağıya çektik” dedi.

İnternet alışverişinde kutudan salatalık çıkma döneminin güven damgasıyla ortadan kaldırılacağını kaydeden Bakan Tüfenkçi, “2012 yılında Türk ticaret kanunu günümüz sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniledik. Gerçekten düzenlendiği zaman ticari hayatın kolaylaştırması ve güvenli bir şekilde yapılması noktasında devrim niteliğinde bir kanundur. Ticari işlemleri elektronik ortama taşıdık. Nasıl kişilerin TC kimlik numarası varsa, MERSİS sistemi sayesinde bütün şirketlerin bir şirket numarası oluşturduk. Bunu da vergi numaralarıyla eşdeğer hale getirmek içinde önümüzdeki dönem içerisinde bir çalışma yapacağız. Sarsılan çekin itibarını güvenini tekrar iade ettik. İlk 7 ayda kurulan firmalarda yabancı sermaye oranı yüzde 85 iken Ağustosla kurulan yabancı sermaye oranı yüzde 94’lere çıktı. Ağustos ayında 337 tane yabancı sermayeli şirket kuruldu. Hani bu derecelendirme kuruluşları varsa notumuzu indiriyor, ne kadar boş ve siyasi olduğunu bu rakamlarla görebilirsiniz. Yine bakanlığımız elektronik ticaretin yasal çerçevesini, izinlerini belirliyor. Bu noktada da güven damgasını hazırladık. Çünkü özellikle internet üzerinde yapılan ticarette birçok suistimaller, dolandırıcılıklar, yolsuzluklar oluyor. Siz telefon diye sipariş ediyorsunuz, bir bakıyorsunuz salatalık geliyor. Onun için bizim burada yaşanan boşluğu yeniden düzenleyip güvenli hale getirmemiz lazım. Bununla ilgili kuruluşlarla beraber güven damgası vermeye başlayacağız inşallah. Bu güven damgasını taşıyan sitelerden alışveriş yaptığınızda da her türlü usulsüzlüklerde o sitelerin yakasına yapışacak duruma geleceğiz” diye konuştu. 

Muhammet Özer
 

Etiketler: Bülent Tüfenkci


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!