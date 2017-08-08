Bakan Tüfenkci, müjdeyi verdi

Bakan Tüfenkci, kısa bir süre önce yapımı tamamlanan Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odasının yeni binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından cadde üzerindeki esnaflarla da görüşen Bakan Tüfenkci, ilçedeki bir otelde Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen ödül törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Bülent Tüfenkci, uzun süredir talep edilen Gümrük Müdürlüğü ile ilgili müjdeyi vererek, "İnşallah lojistik köy merkezi inşaatı tamamlandığında içinde de bir Gümrük Müdürlüğü de olacak. Buraya gelmeden önce açılışını gerçekleştirdiğimiz gerçekten Bozüyük'e yakışan çok güzel bir odayı kazandıran başkanıma ekibine teşekkür ediyorum. Bu odayla birlikte inşallah iş dünyamıza daha yatkın ve daha etkin hizmetler verebileceklerine inancım tam. Değerli arkadaşlar bu ülkedeki başarı hepimizin. Bu ülke hedef koyuyorsa, Cumhurbaşkanımız hedef koyuyorsa esasında 2023 hedeflerini ortaya koyuyorsa bu iş dünyamıza olan güvenini inancını göstermesi bakımından önemlidir. Ve biz sizlere güvenerek o hedefleri koyduk, bu ihracat rakamlarını koyduk. 500 milyar ihracat hedefine yaklaşmak için sizlerin gayreti çalışması gerçekten çok önemli. Bizim iş adamlarımız ticaret erbabımız tüm dünyaya cesaretle açılan farklı ülkelerdeki ticaret sahalarını görüp analiz eden ve ülkemizin kaynaklarını bu yönde kullanan ticari zekanın ve ticari ahlakın sonucudur. Sizlerin ekonomik faaliyetleriniz kadar güveniniz, inancınız ve girişimci cesaretiniz Türkiye’yi sayılı ekonomilerden birisi olmasını sağlayacak en önemli etkenlerden birisidir. 2009’dan bu yana dünya ekonomisi ticari bir daralmaya gitti ve 2013’den beri yaşadıklarımızı hatırlarsanız Türkiye'nin ekonomisine birçok operasyonlar yapıldığını ve bunun faturasını bizler sizler ödedik. En son 15 Temmuz hain darbe girişiminde hainler genç yaslı çocuk demeden elin gavuruna düşmana karşı atılsın diye alınmış bombaları bu milletin üzerine attılar. Allah'a ham dolsun milletimiz nasıl 15 Temmuz da demokrasiye sahip çıktıysa 16 Temmuz’da da ekonomiye sahip çıktılar. 2016 yılı Türkiye için zor bir yıldı ve bu zor yıla rağmen hükümet olarak aldığımız tedbirler verdiğimiz teşviklerle Türkiye 2.9 büyütmüş olduk. Bu rakam bizim için yeterli değil ama göreceksiniz sizlerin ve bizlerin gayretli çalışmasıyla üçüncü dördüncü çeyrekte de büyüyeceğiz. 2017 yılında teşvik oranını 3 katına çıkarttık. Hem ihracatımızın arttığını hem büyüme oranlarının arttığını görüyoruz" dedi.

"Lojistik Köy Merkezi inşaatı tamamlandığında içinde de bir Gümrük Müdürlüğü de olacak"

Bakan Tüfenkci, Bozüyük Lojistik köy projesinde ilk etap bittiğini söyleyerek, "Bozüyük için milletvekillerimiz, oda başkanlarımız bizden Gümrük Müdürlüğü istiyorlardı. Bozüyük Lojistik Köy projesinde ilk etap bitti. 2'inci etabın ihalesi yapılacak. İnşallah lojistik köy merkezi inşaatı tamamlandığında içinde de bir gümrük müdürlüğü de olacak. Bu konuda talimatlarımızı verdik, arkadaşlarımız önümüzdeki hafta teknik arkadaşlarımız gelecek. Ondan sonra da lojistik köy projesi tamamlandığında da gümrük merkezimizi sanayicilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Bozüyük Lojistik merkezinin içerisinde konteyner yükleme, boşaltma ve stok alanları, gümrük sahaları, müşteri ofisleri, otopark, tır parkı, tren teşkil kabul ve sevk yolları, bankalar, restoranlar, oteller, bakım onarım ve yıkama tesisleri, akaryakıt istasyonları ve antrepolar yer alacak. Devlet olarak sizlere imkan sağlamak, sizin yolunuzu açmak bizim görevimiz. Bugün ülkemizin ve ekonomimizin geldiği nokta ile çok şükür gurur duyuyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz ve sizlerden gelen önerilere her zaman açık olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ödül alanlara başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“Bozüyük TSO ile gurur duyuyorum”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Bozüyük'te 2 firmanın Türkiye'nin en büyük 500 firmasının arasında olduğunu belirterek, "Burada çok güzel bir tablo var. Sabah Bilecik'te de ifade ettim. Bozüyük'te de ifade ediyorum valisi, belediye başkanı, milletvekilleri farklı siyasi partilerden olsalar da oda, borsalar herkes birlikte. Birlikte hareket edildiği zaman sırtınız yere gelmez. İşte Bilecik'in ve Bozüyük'ün arkasında ki başarı hikayesinde sizler varsınız. Esas teşekkürümüz bugün bizleri yalnız bırakmayarak bu sevinçli günümüzde bizlerin arasında olan camiamızın Bakanı Sayın Bülent Tüfenkci'ye çok teşekkür ediyorum. Ankara'da olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum bizzat şahidim müthiş çalışıp bizlerden yani sizlerden gelen her türlü sorunu nasıl çözerim diye bakıyor. Her meselemize sahip çıkıyor. Allah kendisinden razı olsun. Bozüyük ticaret ve sanayi adamlarıyla gurur duyuyorum. Biraz önce müthiş bir misyon işi Bozüyük'ümüze yakışır, Bozüyük'ümüze katma değer sağlayacak yeni hizmet binamızın açılışını sayın Bakanımızla birlikte yaptık. Bozüyük'ümüze, Bozüyük'teki tüccar ve sanayicilerimize hayırlı uğurlu olsun. Biz hep şunu söylüyorduk güçlü oda olmadan güçlü üye olmaz. Güçlü üye olmadan da bu ülke ekonomisi, zenginliği güçlü olmaz. Odan güçlü olacak ki özel sektörün güçlü olsun özel sektörün güçlü olsun ki ülkenin ekonomisi güçlü olsun. Bugün Allah'a çok şükür Bozüyük Ticaret Sanayi Odası bunu yaptı. Bakınız biraz önce Buğra kardeşimiz ifade etti burada; akredite odayım ben dedi. Akredite oda demek 5 yıldızlı oda demek. Beş yıldızlı oda ne demek? Nasıl ki bir oteli uluslararası anlamda yıldızlama sistemi varsa dünyada da oda ve borsa sisteminin yıldızlaması var. İşte Bozüyük TSO tam beş yıldızlı oda” dedi.

“Çifte mutluluk yaşıyoruz”

Bozüyük TSO Başkanı Buğra Levent konuşmasında, “Bugün çifte mutluluk yaşıyoruz. Az önce yeni oda hizmet binamızın açılışını gerçekleştirdik. Şimdi de bölgemiz ekonomisine değer katan, üreten, satan, değer yaratan, istihdam eden değerli üyelerimiz, iş adamlarımız ve sanayicilerimiz ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Bakanım 1 Kasım 2016 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar birliği, Körfez iş birliği, ikinci iş ve yatırım formu vade programı sırasında şahsıma odamız açılış programına katılacağınız müjdesini iletmiştiniz. Bu anlamlı günümüzde çok kıymetli vakitlerinizi bizlere ayırdığınız için şahsım ve yönetim kurulum adına şükran ve teşekkürlerimi iletiyorum. 1994 yılında 300 kadar sanayici ve iş adamlarımızın girişimleriyle kurulan odamız yıllarca yerel belediyemizin ait salonu 170 metre karelik ofisinde çok daha mütevazı şartlarda üyelerine hizmet veriyordu. Bugün ise yeni hizmet binamız ile çok şükür üyelerimize toplam 2 bin metrekarelik bir alanda hizmet verebilir hale geldik. Böyle güzel bir eserin ortaya çıkmasında başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat Hisarcıkoğlu olmak üzere odamıza kuruluşundan bu yana hizmet etmiş tüm başkan ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen ödül töreni gerçekleştirildi. Devamında günün anısına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na çeşitli hediyeler verildi.