Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD’nin başkenti Washington’da basın toplantısı düzenledi. Ziyaretin Johnson’un davetiyle daha önceden planlandığını kaydeden Bakan Tüfenkci, ancak Türkiye’de yaşanan gelişmelerle ertelendiğini belirtti. Bakan Tüfenkci, “15 Temmuz’dan sonra yaşananlarla birlikte bu darbe girişiminin ana faili olan zatın iadesi noktasında talebimizi yeniledik ve güçlü isteğimizi kendilerine bir kez daha iletmiş olduk. Biz orada Amerikan sisteminin işleyişini şu veya bunu çok önemsemiyoruz. İstiyoruz ki dostlarımız, NATO içindeki müttefikimizden gerekli hassasiyet gösterilerek Türkiye’nin ABD’deki terör saldırılarına ve terörizm suçundan arananlara biz nasıl davranıyorsak aynı şekilde onların da davranmamızı istedik. Aramızda mevcut suçluların iadesi anlaşmasına göre de bizim geçici tutuklama halinde hiçbir şeye bakmadan Amerikan yasalarına göre de iade etmesi gerekiyor. Bunu da bir kez daha hatırlattık. Terörizm ve karşılıklı gümrük ticaret ortaklığını gündeme getirdik” diye konuştu.

İş adamları ile bir araya geldiğini aktaran Bakan Tüfenkci, iş adamlarına Türkiye’deki yatırım fırsatlarını anlattığını dile getirdi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Tüfenkci, Musul operasyonu ile ilgili soruya, “Biz, Musul operasyonunun içinde olmak istiyoruz. Operasyonun içinde neden olmamız gerekiyor denildiğinde, oradaki herhangi bir aksaklık durumunda Türkiye direkt etkilenen ülke konumunda. Onun maliyetini, oradaki başarısızlığın maliyetini Türkiye ödüyor. Nasıl ödüyor? Suriye örneğindeki gibi, Kuzey Irak örneğinde olduğu gibi oradaki yaşayanların ilk geleceği yer Türkiye. Biz bu noktada Suriyelilerin göçünden dolayı hazırlıklıyız. Irak noktasında da bu hazırlığımız var. Ama biz buna gerek kalmadan ve Musul’da yaşayanların Sünni Arap olduğunu düşündüğümüzde, bu operasyon içinde orada yaşayanlar tarafından da Türkiye’nin olması noktasındaki güçlü talepler karşısında biz bu operasyonlarda olmak için sonuna kadar çabalayacağız ve direneceğiz” yanıtını verdi.

“Türkiye’den giden ürünlere karşılık Irak merkezi hükümeti çifte vergilendirme yapıyordu”

Görüştüğü yabancı girişimcilerin Türkiye’ye yönelik yatırım iştahının olumlu olduğunu ve pozitif baktıklarını dile getiren Bakan Tüfenkci, ülkenin genç nüfusa sahip olması, iş piyasasının ciddi anlamda canlı olması ve her şeye rağmen ekonominin kısa vadeli kırgınlıklara karşı dayanıklı olması ve orta ve uzun vadede öngörülemeyen riskler taşımaması da dikkate alındığında Türkiye’nin haşa yatırım yapılabilir ülke ve aynı zamanda karlılık bakımının da emsallerine göre iyi bir durumda olduğunu görüştükleri girişimcilerin ifade ettiğini Söyledi. Bakan Tüfenkci, Türkiye’ye karşı yatırım iştahının bulunduğunu belirterek, “Önümüzdeki günlerde teşvik uygulamasıyla birlikte çok daha güçlü bir şekilde yükseleceğine inanıyorum” dedi.

Bakan Tüfenkci, Musul operasyonunun Irak’a yönelik ticareti etkileyip etkilemeyeceğine yönelik soruya, “Elbette bir miktar etkilenebilir ama biz Irak merkezi hükümetinin tutumundan dolayı bir süredir ırakla olan ticaretimizle sıkıntılar yaşıyor. Sadece merkezi hükümetin tutumundan dolayı değil. Aynı zamanda Irak’taki emtia fiyatlarının, petrol fiyatlarının düşmesinden dolayı Irak’ın ve Kuzey Irak’ın içerisine düştüğü ekonomik buhran nedeniyle de bir zayıflama vardı. Nitekim Türkiye’den giden ürünlere karşılık Irak merkezi hükümeti neredeyse çifte vergilendirme yapıyordu. Habur’dan giren mallarımızı Kuzey Irak’tan merkezi hükümete geçerken bir daha vergilendiriyordu. bu ticaretin yavaşlamasına neden oluyordu. Ayrıca Irak’ta petrole dayanan ekonomi olduğu için petrol fiyatlarının düşmesiyle beraber ve yaşanan kargaşanın da etkisiyle bir düşüş vardı. Olağanüstü bir etkilenme beklemiyoruz ama bir miktar etkilenebilir. Beklenmedik çok büyük düşüşler olacağını zannetmiyorum” açıklamasını yaptı.

“Türkiye’ye gelen Rus turist sayısına baktığımızda kayda değer bir artış var”

Rusya ile normalleşme sürecine değinen Bakan Tüfenkci, “Rusya ile normalleşme yeni başladı ve bu rakamları istatistik anlamında önümüzdeki ay almaya başladık. Beklentiler ve gelen ön bilgiler olumlu anlamda etkilediğini görüyoruz. Türkiye’ye gelen Rus turist sayısına baktığımızda kayda değer bir artış var özellikle Türkiye’den ihraç edilen sebze ve meyvelerdeki ambargonun kaldırılmasıyla yapılan bağlantılar Türkiye çıkışlı sebze ve meyvenin kayda değer bir artış sağladığını verilerde görüyoruz. Olumlu etkisi olacak. İstanbul’daki enerji toplantısından sonra enerji alanında öncesi ve sonrası yapılan anlaşmalarla da Türkiye- Rusya ticaretinin beklenenden daha fazla artacağının da sinyallerini eriyor” ifadelerini kullandı.

Yasin Öztürk



