Şehir mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Battalgazi ilçesinde Hatunsuyu mezarlığında toprağa verilen Şehit Polis Hamdi Dikmen’in defin işlemlerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Bu saldırılarla bizleri hiçbir zaman yıldıramayacak, Türk milletini hiçbir zaman yıldıramayacak” dedi. Bombalı saldırıda şehit olan tüm polis ve sivillerin ailelerine başsağlığı dileyen Tüfenkci, terör örgütünün kimlere uşaklık ettiğinin bilindiğini söyledi.

Tüfenkci, “Bu topraklar üzerinde yürütülen vekalet savaşları ve oynanan oyunlara alet olan bu hainlere en kısa zamanda gereken cevabı elbette ki vereceğiz. Olağanüstü hal kalksın diyenler veya terörle mücadele yasası kalksın diyenler herhalde dünkü saldırıdan ders almışlardır ve yüzleri kızarmıştır. Bu ülke, bu topraklar şehit kanıyla sulanarak elde edinildi. Bundan sonra da bu vatanı korumak için elbette ki canlarımızı vereceğiz şehitlerimiz olacak ama asla ve asla düşmanlar emellerine ulaşamayacaktır. Ülkemizde oluşturulan huzur ortamına Türkiye’nin gelişmesine, istikrarına göz dikenler Türkiye’nin gündemini ekonomiden teröre çevirmek isteyenler dün bu hain saldırıyı gerçekleştirseler de elbette ki hiçbir emellerini yerine getiremeyeceklerdir. 15 Temmuz’da bunun biz zirvesini gördük. Bu millet 15 Temmuzda nasıl imanları ile bu alçak saldırılara karşı koymuşsa yine bugün de bütün milletimiz polisimizin, askerimizin yanındadır. Topyekun olarak teröre karşı bu mücadeleyi sürdürüyoruz. İnşallah bunlar emellerine ulaşamayacakları gibi kahru perişan olmaları da yakındır” şeklinde konuştu.

Bakan Tüfenkci, komşu coğrafyalarda huzurun oluşması için ellerinden gelen mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, “Teröre kol kanat gerenler, sonra da ‘bu iş devletin görevidir’ diyenlerin elbette ki yüzleri kızarmıştır. Yüzlerine kara çalmışlardır diye düşünüyorum. Terörle kol kola gezenler, terörü korumak için her türlü kutsalın arkasına sığınanlar demokrasi ve milletten aldıkları vekaleti teröre peşkeş çekenlerde umarım Hamdi kardeşimin, Okan kardeşimin şehadeti ile kendilerine gelir diye düşünüyorum. Tekrardan milletimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

Cahit Özçelik - Yakup Arkın

