Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Bakan Tüfenkci: 'Türk Milletini hiçbir zaman yıldıramayacaklar'

Bakan Tüfenkci: 'Türk Milletini hiçbir zaman yıldıramayacaklar'

Malatya’da şehit polislerin cenaze törenine katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Türk Milletini hiçbir zaman yıldıramayacaklar” dedi.

Bakan Tüfenkci: Türk Milletini hiçbir zaman yıldıramayacaklar

12 Aralık 2016 16:30

Şehir mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Battalgazi ilçesinde Hatunsuyu mezarlığında toprağa verilen Şehit Polis Hamdi Dikmen’in defin işlemlerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Bu saldırılarla bizleri hiçbir zaman yıldıramayacak, Türk milletini hiçbir zaman yıldıramayacak” dedi. Bombalı saldırıda şehit olan tüm polis ve sivillerin ailelerine başsağlığı dileyen Tüfenkci, terör örgütünün kimlere uşaklık ettiğinin bilindiğini söyledi.

Tüfenkci, “Bu topraklar üzerinde yürütülen vekalet savaşları ve oynanan oyunlara alet olan bu hainlere en kısa zamanda gereken cevabı elbette ki vereceğiz. Olağanüstü hal kalksın diyenler veya terörle mücadele yasası kalksın diyenler herhalde dünkü saldırıdan ders almışlardır ve yüzleri kızarmıştır. Bu ülke, bu topraklar şehit kanıyla sulanarak elde edinildi. Bundan sonra da bu vatanı korumak için elbette ki canlarımızı vereceğiz şehitlerimiz olacak ama asla ve asla düşmanlar emellerine ulaşamayacaktır. Ülkemizde oluşturulan huzur ortamına Türkiye’nin gelişmesine, istikrarına göz dikenler Türkiye’nin gündemini ekonomiden teröre çevirmek isteyenler dün bu hain saldırıyı gerçekleştirseler de elbette ki hiçbir emellerini yerine getiremeyeceklerdir. 15 Temmuz’da bunun biz zirvesini gördük. Bu millet 15 Temmuzda nasıl imanları ile bu alçak saldırılara karşı koymuşsa yine bugün de bütün milletimiz polisimizin, askerimizin yanındadır. Topyekun olarak teröre karşı bu mücadeleyi sürdürüyoruz. İnşallah bunlar emellerine ulaşamayacakları gibi kahru perişan olmaları da yakındır” şeklinde konuştu.

Bakan Tüfenkci, komşu coğrafyalarda huzurun oluşması için ellerinden gelen mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, “Teröre kol kanat gerenler, sonra da ‘bu iş devletin görevidir’ diyenlerin elbette ki yüzleri kızarmıştır. Yüzlerine kara çalmışlardır diye düşünüyorum. Terörle kol kola gezenler, terörü korumak için her türlü kutsalın arkasına sığınanlar demokrasi ve milletten aldıkları vekaleti teröre peşkeş çekenlerde umarım Hamdi kardeşimin, Okan kardeşimin şehadeti ile kendilerine gelir diye düşünüyorum. Tekrardan milletimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

Cahit Özçelik - Yakup Arkın
 

Etiketler: Bülent Tüfenkci


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç