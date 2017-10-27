Bakan Tüfenkci: Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacmi yeterli düzeyde değil

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Pakistan Ticaret ve Tekstil Bakanı ve Pakistan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Muhammed Pervez Malik ile çoğunluğu Pakistan Parlamentosundaki milletvekillerinden oluşan heyeti kabul etti. Bakan Pervez ve beraberindeki heyete AK Parti Trabzon Milletvekili ve aynı zamanda Türkiye-Pakistan Dostluk Grubu Başkanı Muhammet Balta eşlik etti. Bakanlık toplantı salonunda gerçekleşen kabulde Bakan Tüfenkci, iki dost ülke parlamentoları arasında yakınlaşmaya ve parlamento üyelerinin tanışmasına vesile olan, işbirliği ve görüş alışverişini sağlayan Pakistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubuna samimi ve önemli çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. İki ülke halkları arasında tarihten gelen özel kardeşlik ilişkilerinin mevcut olduğunu vurgulayan Bakan Tüfenkci, “Pakistanlı Müslüman kardeşlerimizin Kurtuluş Savaşımızda verdiği desteğin milletimizin hafızasında, kalbinde özel bir yeri vardır. Pakistan ile hakiki bir kardeşlik temeline dayanan ilişkilerimiz; zor zamanlarda ve ulusal davalarımızda birbirimize verdiğimiz destekle daha da güçlenmektedir” ifadelerinde bulundu.

"FETÖ tüm dünya için tehdit"

Bakan Tüfenkci, 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak darbe girişiminin ardından Pakistan’ın gösterdiği güçlü dayanışmanın önemli olduğunu ifade etti. FETÖ terör örgütünün faaliyette bulunduğu tüm ülkeler için önemli bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Bakan Tüfenkci, “Bunlar ülkemizde ve tüm dünyada, kelimenin tam anlamıyla terörist faaliyetler içinde bulunmaktadırlar. Terör giderek tüm dünya için önemli bir tehdit haline gelmektedir. Pakistan’da 18 Ekim’de bir polis aracına yapılan hain saldırı bizleri çok üzmüştür. Bu hain saldırıyı lanetliyorum. Orada şehit olan polis kardeşlerimizin ailelerine ve tüm Pakistan halkına başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

"Ticaret hacmimiz artmalı"

Bakan Tüfenkci, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yeterli düzeyde olmadığını, ticareti ve kapasiteyi artırmak amacıyla çalışma yapılmasının gerekli olduğunu vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

Ülkelerimiz arasında en yüksek ticaret hacmine 2011 yılında 1,1 milyar dolar ile ulaşmışız. Maalesef bu rakam daha sonra düşme eğiliminde. 2014 yılında 695 milyon dolar olan dış ticaret hacmimiz; 2015 yılında 600 milyon dolar, 2016 yılında 610 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerin ülkelerimiz arasındaki samimi kardeşlikle daha da artacağına, artması gerektiğine inanıyorum. Pakistan’daki Türk şirketlerinin yatırımları gün geçtikçe artmaktadır. 2016 yılı sonuna kadar Türk müteahhitler, toplam değeri 3,2 milyar dolar tutarında 50 proje gerçekleştirmişlerdir. Türkiye’de 100’den fazla Pakistan sermayeli firma bulunmaktadır. Bu kapsamda, Pakistan makamlarının Türk girişimcilere Pakistan’daki yatırımlarında verdiği değerli desteklerini memnuniyetle müşahede etmekteyiz.”

Pakistan ile Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin tamamlanarak kısa bir süre içinde imzalanmasını arzu ettiklerini belirten Bakan Tüfenkci, İpek Yolu kapsamında Pakistan güzergahında İslamabad-Tahran-İstanbul Karayolu Taşımacılık Koridoru’nun kullanılmasını istediklerini ve bu projeye ülke olarak büyük önem atfettiklerini dile getirdi.

"Türkiye ikinci evimiz"

Pakistan Ticaret ve Tekstil Bakanı Muhammed Pervez Malik ise Türkiye’yi ikinci evleri olarak gördüklerini ifade ederek gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Karşılıklı dostluk ve samimiyeti ticari potansiyele de yansıtmak istediklerini belirten Bakan Pervez, “Eskiye dayalı ilişkilerimiz ve çok ortak noktamız var. Ortak paydalarımızı geliştirmek için birlikte çalışmalıyız” dedi.

Bakan Pervez, Serbest Ticaret Anlaşması’nın bir an evvel hayata geçirilmesini istediklerini ve bu konuda destek beklediklerini ifade ederek, Türkiye’nin gümrük işlemlerindeki ve kaçakçılıkla mücadele deneyimlerinden faydalanmak istediklerini dile getirdi.

Yağmur Yıldız



