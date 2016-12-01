Uyuşturucu ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulları Değerlendirme Toplantısı, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın katılımıyla Grand Ankara Hotel’de gerçekleşti. Toplantıda konuşan Bakan Tüfenkci, Türkiye’nin coğrafi konum itibariyle dünyanın en önemli ticaret yolları üzerinde bulunduğuna dikkat çekerek, “Ülkemizin bu merkezi konumu son yıllara kadar uyuşturucu kaçakçılığı için transit bir ülke olmasına sebep olmaktaydı. Ülkemizde uyuşturucu ile mücadele eden bütün birimlerimizin etkin faaliyetleri ve gümrük kapılarımızda aldığımız tedbirler neticesinde uyuşturucu ticaret rotası değişmek zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.

Bakan Tüfenkci, uluslararası raporlarda uyuşturucu ticaretine yönelik alternatif güzergâhların yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandığını dile getirerek, “Komşumuz olan ülkelerde yapılan çalışmalarda bu güzergâh değişikliğini ortaya koymaktadır. Ülkemiz artık uyuşturucu tacirleri için iyi bir transit güzergâhı değildir” değerlendirmesinde bulundu.



"Kapılarımızda Türkiye’ye uyuşturucu girme gibi teşebbüsler oluyor "

Transit güzergâhların değiştiğini ancak içeride de uyuşturucu ile ilgili etkin mücadelenin sürdüğünü belirten Bakan Tüfenkci, “Eskiden doğudan batıya bir uyuşturucu trafiği vardı. Artık kapılarımızda Türkiye’ye uyuşturucu girme gibi teşebbüsler oluyor ve yakalamalar bu noktada arttı” dedi. Bakan Tüfenkci, uyuşturucu ile mücadeleyi insani bir görev olarak addettiklerini belirterek şunları kaydetti: “Uyuşturucu ve terörün birbirini desteklediği de herkesin malumu, sadece uyuşturucu ile mücadeleyi içte yapmakta yetmiyor. Uluslararası mücadele ve sınırlar ötesi mücadeleyi ve uluslararası kuruluşlarla da işbirliği gerekiyor.”

Bakan Tüfenkci, 2016 yılı Ekim ayı sonu itibariyle toplam uyuşturucu yakalama miktarının 2 ton 353 kilograma ulaştığını bildirdi. Ayrıca Tüfenkci, bakanlık olarak bu yıl içerisinde 16 bin farklı maddenin tespitini yapabilen ve dünyada yeni kullanılmaya başlanan uyuşturucu ile kimyasal madde tespit cihazlarını temin ederek personelin kullanımına sunduklarını söyledi. Bakan Tüfenkci, yıl sonu itibari ile 5 cihaz daha teslim alacaklarını kaydetti.