Bakan Tüfenkci: 'Yapmış olduğumuz operasyon inşallah başarıyla neticelenecek'

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen IMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımıyla CNR EXPO Yeşilköy Fuar Alanı’nda kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Yüzlerce firmanın katıldığı fuarın açılışını gerçekleştiren Bakan Tüfenkci daha sonra fuarı gezdi. Fuarın sektör açısından ve sektörün gelişmesi açısından dünyaya açılan bir kapı görevi gördüğünü söyleyen Bakan Tüfenkci, “Bu fuarın, gerek iş anlamında gerek ortaya koyduğu performansla geleceğe olan umudumuzu her daim taze tutma görevi göreceğini düşünüyorum” dedi.

"Terör odaklarının üstüne hiç çekinmeden gittik, gidiyoruz"

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili konuşan Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin teröre karşı tutumunun her zaman aynı olacağını söyledi. Operasyonun kararlılıkla devam edeceğini belirten Tüfenkci, "Bildiğiniz gibi Mehmetçiklerimiz, güvenlik güçlerimiz Afrin’de bir operasyon gerçekleştiriyor. İlk şehidimizi dün akşam verdik. Bu vesile ile vatan için canını veren tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza da şifa diliyoruz. Gazilerimize uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuz sonrası hatırlarsınız Cumhurbaşkanımız, 'terör hangi kaynaktan gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin, yurt içinden veya yurt dışından kaynaklansın, bunların inine gireceğiz. Bunların kökünü kazıyana kadar mücadelemiz en sert şekilde devam edecek’ diye söylemişti. O günden beri de kırsaldaki, sokaktaki, yurt içinde, yurt dışındaki terör odaklarının üstüne hiç çekinmeden gittik, gidiyoruz" dedi.

"Yapmış olduğumuz operasyon inşallah başarıyla neticelenecek"

Terör operasyonlarında sivil halkın zarar görmemesi için büyük bir titizlik gösterildiğini ifade eden Tüfenkci, "Hemen güney sınırlarımızda yuvalanmaya çalışan PKK, DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin bir terör koridoru oluşturacağına asla müsaade etmeyeceğimizi her platformda hem muhataplarımıza hem dünyaya ilan ettik. Afrin’de yuvalanan terör örgütlerine karşı, orada yapmış oldukları zulümlere karşı, yapmış olduğumuz operasyon inşallah başarıyla neticelenecek ve Mehmetçiklerimiz güvenlik güçlerimiz sağ salim yurtlarına dönmüş olacak. Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu her daim ifade ettik. Biz Suriye’ye ya da başka terör örgütlerine yaptığımız operasyonlarda asla ve asla sivil insanlara, oradaki masumların zarar görmesini istemediğimiz için operasyonlarımızı daha önce de olduğu gibi çok dikkatli bir şekilde yapıyoruz" diye konuştu.

"2018 yılının verimli geçeceğine inancım tam"

15 Temmuz’dan sonra 2016‘da oluşan ekonomik darlığı gidermek adına mobilya ve beyaz eşya sektörüne ciddi destekler verildiğini sözlerine ekleyen Bakan Tüfenkci şunları söyledi: "KDV indirimlerine gittik. Baktığımızda bu sektörün yüzde 30 gibi büyümesine neden olan bir ön aşamaydı. Mobilya sektörü dış ticaret fazlası veren sektörlerin başında geliyor. Mobilya sektörünün bir diğer özelliği, üretim yaptıklarında kendileriyle birlikte 20 sektörü etkileyen bir yapıları var. Mobilya sektörü bu özelliği ile önemli ve desteklenmesi gereken sektörlerimizden birisidir. 2018 ‘de hükümet olarak 2 şeyi yapıyoruz. Kredi garanti fonundaki desteklerimizin büyük bir bölümünü imalat sanayine, geri kalan bölümünü de ihracatta destek olarak kullanacağız. Böylelikle hem ihracata dayalı büyümemizi hem de imalat sanayini güçlendirmek adına önemli bir karar aldığımızı ve bu noktada 2018 yılının verimli geçeceğine inancım tam."

Emrah Kuş - Hülya Keklik