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Bakan Tüfenkci, YÖK Başkanı Saraç’la görüştü

Malatya’ya ikinci bir devlet üniversitesi kurulması adına görüşmeler sürerken Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya heyeti ile birlikte YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç’ı ziyaret etti.

Bakan Tüfenkci, YÖK Başkanı Saraçla görüştü

24 Kasım 2016 13:47

Gümrük ve Ticaret Bakanı Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç’ı ziyaret etti. Ziyarette Malatya’ya kazandırılmak istenen ikinci Devlet üniversitesi ile ilgili istişarelerde bulunulduğu öğrenildi. 

Öte yandan AK Parti’nin Malatya için seçim beyannamesinde de yer alan ikinci bir üniversite için daha öncede yapılan açıklamalarda çalışmaların hızla sürdüğü belirtilmişti. İkinci üniversite için Bakan Tüfenkci tarafından İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay’a da talimat vererek farklı alternatifler üzerinde çalışma yapmasını istemişti. 

Etiketler: Bakan Tüfenkçi, Yekta Saraç, yök


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