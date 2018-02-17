Bakan Tüfenkci'den asker ailelerine ziyaret

Bakan Tüfenkci, ilk olarak Suriye’nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Uzman Çavuş Hamza Özarslan'ın Malatya’daki ailesini ziyaret etti. Askerin babası Osman ve anne Elif Özarslan'la görüşen Bakan Tüfenkci, tüm vatandaşların harekata katılmak istediğini ifade ederek, “Herkes Türk askerinin niye orada olduğunu çok iyi biliyor. Biz onların toprağı için gitmedik. Biz saldırıları önleme adına, bu ülkede insanlar güven ve huzur içerisinde olsun diye gittik. Türkiye olarak bizler orada olan Mehmetçiklerin ailelerinin yanındayız" dedi.

Anne Özarslan ise gururlu olduğunu söyleyerek, gerekirse kendisinin de Afrin’e gidebileceğini belirtti.

Tüfenkci, daha sonra Uzman Çavuş Ahmet Fethi Kayış'ın babası Metin ve annesi Nadire Kayış'ı da evlerinde ziyaret etti. Ziyarette, Uzman Çavuş Kayış’ı cep telefonuyla arayan Bakan Tüfenkci, “Türk milleti sizin arkanızda, herkes sizin için dua ediyor” ifadelerini kullandı.

Uzman Çavuş Kayış ise, "Bizden yana sıkıntı yok. Biraz geç olacak ama sonu güzel olacak inşallah. Sivillere gösterdiğimiz hassasiyetten dolayı biraz yavaş ilerleme sağlıyoruz. Ama Allah'ın izniyle buradan da başarılı bir şekilde kendimizi bütün dünyaya duyuracağız" dedi.

Bakan Tüfenkci, her iki asker ailesine de Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti.

Selçuk Dönmez

