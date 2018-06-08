Diğer
Kategoriler

Bakan Tüfenkci’den Avusturya’nın cami kapatma kararına sert tepki

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Avusturya’nın cami kapatma kararına sert tepki gösterdi.

Bakan Tüfenkciden Avusturyanın cami kapatma kararına sert tepki

08 Haziran 2018 14:39

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Avusturya’nın cami kapatma kararına sert tepki göstererek, "Avusturya’nın siyasal İslamla mücadele gerekçesiyle 7 camiyi kapatma kararı da başlı başına bir skandal. Camiler siyasal İslamın merkezi değil ibadetlerin yapıldığı bir yer. Dolayısıyla camileri bir terör merkezi gibi göstermek ve İslamın siyasalı, siyasal dışısı gibi anlamsız, gayri İslami, kötü niyetli bir yaklaşım sergilemeleri Avusturya’nın ne kadar İslam düşmanı olduğunu açıkça gösteriyor” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatya’da yeni sanayi sitesindeki esnafları ziyaret etti. Bakan Tüfenkci esnaf ziyaretinin ardından Moody’s ve Fitch'in bankaları izleme ve Avusturya’nın cami kapatma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

24 Haziran seçimlerine doğru gidilirken, kredi derecelendirme kuruluşları ve uluslararası finans kuruluşları aracılığıyla Türkiye’ye ekonomi üzerinden bir operasyon yapıldığını ifade eden Tüfenkci, “Moody’s ve Fitch’in bankaları izleme açıklamaları bu operasyonun devamı niteliğinde. 19 Türk bankasının notunun düşürülmesi veya izlenmeye alınması, özel sektördeki şirketlerin izlenmeye alınması, gerekçeleri de gerçekten çok komik. Birtakım yapısal bozukluklar ve finans yükü diyorlar ama baktığımız zaman Türk bankacılık sisteminin hem finans yapısı hem de yönetim yapısı çok sağlam. Bankacılık sektörü sağlıklı ve sağlam bir şekilde yoluna devam etmesine rağmen, geri ödenmeyen kredilere baktığımız zaman Avrupa bankalarından daha düşük düzeyde olmasına rağmen bu tür algılar oluşturmak bu kredi derecelendirme kuruluşlarının neye hizmet ettiğini gösteriyor. Biz bu operasyonlara hazırlıklıyız. Türkiye bunun üstesinden gelecek. Milletimiz 24 Haziran’da bunun cevabını en iyi şekilde verecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yüzde 55’in üzerinde bir oy oranıyla ve cumhurbaşkanı seçildiğinde, güçlü meclis oluşturulduğunda bu kredi derecelendirme kuruluşlarının tamamı milletten gerekli tokadı ve cevabı almış olacaklar” şeklinde konuştu.
Avusturya’nın cami kapatma kararını da sert bir dille eleştiren Bakan Tüfenkci, “Avusturya’nın siyasal İslamla mücadele gerekçesiyle 7 camiyi kapatma kararı da başlı başına bir skandal. Camiler siyasal İslamın merkezi değil ibadetlerin yapıldığı bir yer. Dolayısıyla camileri bir terör merkezi gibi göstermek ve İslamın siyasalı, siyasal dışısı gibi anlamsız, gayri İslami, kötü niyetli bir yaklaşım sergilemeleri Avusturya’nın ne kadar İslam düşmanı olduğunu açıkça gösteriyor. Mezhepçi ve dini bir ayrım gözeten bir yaklaşım, kabul edilmesi mümkün değil. Camiler Müslümanlar için ibadethanedir ve kutsal mekanlardır. Biz nasıl ki havraları, şapelleri veya başka  kutsal mekan bilip, gerekli itinayı gösterip, oraları siyasal Hristiyanlığın merkezleridir diye algılamıyorsak Avusturya ve buna benzer toplumların da bu tür algılarla Müslümanları ve İslamı töhmet altında bırakması kabul edilemez. Yaptıklarından utanacakları bu kararı şiddetle kınıyorum” diye konuştu.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç