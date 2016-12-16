Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bankalar tarafından kara listeye alınan esnafı rahatlatacak kapsamlı bir af yapılacağını açıkladı.

ESNAFA İŞSİZLİK FONU GELİYOR



Bakan Tüfenkci, esnafı işsizlik fonundan yararlandıracak düzenleme ile ilgili de esnafı sevindirecek haberi verdi. Tüfenkci, düzenlemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile çalışma yapıldığını ve bu çalışmanın da belli bir olgunluğa ulaştığını, yakında kamuoyuna açıklanacağını söyledi. Bakan Tüfenkci, esnafın önce 15 Temmuz darbe girişimi karşısındaki duruşu, şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla döviz bozdurmasına değinerek, esnaflara teşekkür etti. Tüfenkci, “Şimdi belki kamuoyunun dikkatinden kaçıyor ama esnafımız güzel bir şey yapıyor. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla döviz bozdurma kampanyasına destek oluyorlar. Ne diyor; ‘dolarını bozdur; fişini getir, kokoreç bedava. Dolarını bozdur fişini getir tıraş bedava.’ Esnafımız gönüllü olarak ‘bu ülkenin bekası için varım’ diyor” şeklinde konuştu.