Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunda Olağan Başkanlar Kurulu Toplantısı’na katıldı. Bakan Tüfenkci, toplantıda yaptığı konuşmada başta esnafı rahatlatacak olan ve bankalar nezdinde yasaklı olan tüm vatandaşları ilgilendiren sicil affına değindi. Bakan Tüfenkci, “Öngörülemeyen ekonomik kriz, terörden dolayı ticaret yapamama, bölgede yaşanan doğal felaket gibi nedenlerle işleri yolunda gitmeyen, dönemsel olarak bankalarda sicili bozulan esnaf için yeni bir sayfa açılacak. Krediye ihtiyaç duyan esnaflar bankaya gittiğinde eskiden kalan belli sıkıntılı dönemlerin sonucu bozulan sicili nedeniyle bankadan eli boş dönüyor. İşte bu durumun önüne geçmek için hükümet harekete geçti” dedi.

ESNAFA İŞSİZLİK FONU GELİYOR

Bakan Tüfenkci, esnafı işsizlik fonundan yararlandıracak düzenleme ile ilgili de esnafı sevindirecek haberi verdi. Tüfenkci, düzenlemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile çalışma yapıldığını ve bu çalışmanın da belli bir olgunluğa ulaştığını, yakında kamuoyuna açıklanacağını söyledi. Bakan Tüfenkci, esnafın önce 15 Temmuz darbe girişimi karşısındaki duruşu, şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla döviz bozdurmasına değinerek, esnaflara teşekkür etti. Tüfenkci, “Şimdi belki kamuoyunun dikkatinden kaçıyor ama esnafımız güzel bir şey yapıyor. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla döviz bozdurma kampanyasına destek oluyorlar. Ne diyor; ‘dolarını bozdur; fişini getir, kokoreç bedava. Dolarını bozdur fişini getir tıraş bedava.’ Esnafımız gönüllü olarak ‘bu ülkenin bekası için varım’ diyor” şeklinde konuştu.

DEFTER TASDİKLERİNİN KALDIRILMASI ÖNERİSİ

Bakan Tüfenkci, esnaf ve tacirlerin kullandığı defterlerin yıl sonu tasdikini “kaldıralım” önerisinde de bulundu. Tüfenkci, “Küçük esnafımızın kapı kapı dolaşmasını ne kadar çok önlersek esnafımız o kadar işine üçüne bakar” diye konuştu.