Bakan Tüfenkci'den Hatay'a art arda müjde

Hafta içinde Hatay'a ziyaret gerçekleştiren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yoğun geçen programında belediye başkanı, kaymakam ve Hatay esnafı ile bir araya gelerek sorun ve talepleri yerinde dinleme fırsatı buldu. Ziyaretlerin ardından değerlendirme yapan Bakan Tüfenkci, esnafların KOSGEB kredilerinin ertelenmesi, yapılandırılması ve faizlerin silinmesi noktasında talepleri olduğunu dile getirerek, TESKOMB'un bu konuda bir adım atacağını kaydetti. Tüfenkci, "Yeni kredi imkanları konusunda da adımlarımızı atacağız. Ayrıca Hatay'da Hassa Tüneli ve Cilvegözü otoyolunun yapılmasına kadar bir takım sorunlar dile getirildi, biz de çalışmalarımızı anlattık. Türk Hava Yolları'nın Ankara-Hatay seferlerinin arttırılması yönünde istekler oldu, bu konuyu da ileteceğiz. İskenderun'da bir Halk Bankası açılması talepleri de vardı, ziyarette bize eşlik eden Halk Bankası Genel Müdürü de bu talebi olumlu bulduğunu ve yerine getireceğini ifade etti" şeklinde konuştu.

"Cumhur İttifakı olumlu karşılanıyor"

Cumhur İttifakı'nın önemine değinen Tüfenkci, Hatay'da vatandaşın konuya ilişkin müspet yaklaşım içerisinde olduklarını aktararak, "Esnaf ve sanatkarlarımız her zaman istikrardan, Türkiye'nin bekasından ve güçlü olmasından yana. Dolayısıyla güçlü iktidarlarla Türkiye'nin yönetilmesini istiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de zaten bu istikrarı korumaya yönelik olduğundan Cumhur İttifakı olumlu karşılanıyor. Sınırın karşı tarafında yaşanılan ve Suriye'nin başına gelenler, Suriye'de yapılan operasyonlar Türkiye'de yapılmasın, oynanan oyunlar Türkiye'de oynanmasın diye Cumhur İttifakı'nın genelde olumlu karşılandığını görüyoruz" dedi.

Yağmur Yıldız