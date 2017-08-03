Bakan Tüfenkci'den hızlı tren ve Dereköy Sınır Kapısı hakkında açıklama

Kırklareli’ne gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ilk ziyaretini AK Parti Kırklareli İl Başkanlığına yaptı. Burada partililerle bir araya gelen Bakan Tüfenkci daha sonra Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi’yi ziyaret etti.

Bakan Tüfenkci, Dereköy Gümrük Kapısı'nın tır trafiğine açılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tüfenkci burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hızlı tren biliyorsunuz Edirne’ye akabinde de Avrupa’ya gitmesini planladığımız, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunun da bir uzantısı olan ve Çin’den Londra’ya bağlayacağımız koridor demiryolu projemizin de ön ayaklarından birisi olacak inşallah. Bu projemizin de hayata geçmesiyle birlikte, bizim de yine Dereköy’ü Allah nasip ederse ziyaret edeceğiz. Orada hayata geçireceğimiz ve modernize edeceğimiz bir kapıyla ve gümrük sorunlarıyla beraber oranın ilin ticaretinin sağlanacağı şekilde geliştirecek şekilde dizaynıyla beraber, Kırklareli’nin farklı noktalara taşınacağını düşünüyorum. Yine bulunduğu coğrafi konum itibarı ile sanayileşmesiyle beraber Kırklareli’nin gelişmesi ile birlikte burada uygulanacak lisanslı deponun faaliyetleriyle beraber tarım ürünlerinin ticarileşmesi noktasında da Kırklareli’nin farklı noktalara geleceğini düşünüyorum. Özellikle son dönmelerde lisanslı depolara verdiğimiz teşviklerle beraber biliyorsunuz lisanslı depo teşviklerinde hangi bölgede yaparsanız yapın beşinci bölge teşviklerinden yararlanma imkanı sağladık. Akabinde de oraya konulan köylümüzün ürünlerinin ücretsiz bir şekilde, daha doğrusu ücretini hükümet olarak, devlet olarak biz karşılıyoruz. Ton başına 25 TL taşıma desteği veriyoruz. Yine orada depolanan ürünler karşılığında teminat göstererek, banklardan kredi çekildiğinde yüzde 50 bir kredi süspansiyonunu uyguluyoruz. Son aşamaya geldik. Laboratuvar ücretlerini biz karşılayacağız" dedi.

Halil Dağ