Ankara Ticaret Odasının (ATO) aylık Olağan Meclis Toplantısı’na katılan Bakan Tüfenkci, 2017 yılında özel sektör yatırımlarını artırmak amacıyla imalat sanayinde yatırım teşvik kapsamındaki yatırımlara ilave teşvikler sağlayacaklarını müjdeleyerek, “Yatırım seferberliğine gidiyoruz. KOBİ tanımını değiştirerek, 40 milyon liralık ciro sınırını yaklaşık üç kat artırarak, 125 milyon liraya çıkararak, daha fazla sayıda şirketin KOBİ tanımına girmesini sağlayacağız. Bu değişiklik de bankaların sermaye yeterliliğini olumlu etkileyecek ve KOBİ’lerin kredi maliyetlerini inşallah düşürecektir. Eximbank’ın kredi hacmini artıran tedbirler alıyoruz. 3,7 milyar lira olan ödenmiş sermayesi artırılacaktır” dedi.

2017 yılının 2016 yılından daha iyi geçeceğini belirten Tüfenkci, “Yakın coğrafyadaki değişikliği göreceksiniz. Irak ile Türkiye ilişkilerinin gelişmesini göreceksiniz. İnşallah buna paralel olarak ticaretin de arttığını göreceksiniz” diye konuştu.

“ANKARA’NIN BUGÜNE GELMESİNDE ATO’NUN DA BÜYÜK PAYI OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

Bakan Tüfenkci, Ankara’nın girişimcisiyle, savunma sanayisiyle ve endüstrisiyle öncü sektörlerin yer aldığı sürekli üreten bir şehir olduğunu da vurguladı. 1923 yılında kurulan ATO’nun tarihe tanıklık eden, Cumhuriyet ile yaşıt bir kurum olduğunu ifade eden Tüfenkci, “Hem tarihi misyonu hem de Ankara ticaretinin merkezi olması sebebiyle burada yapılan çalışmalar, alınan kararlar çok önemlidir. Ankara’nın bugüne gelmesinde ATO’nun da büyük payı olduğunu biliyoruz” dedi.

Türkiye ekonomisini büyütmeye devam edeceklerini vurgulayan Tüfenkci, “Hükümet olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Yatırım ve ihracat yapan herkesin de yanındayız” diye konuştu.

Tüfenkci, konuşmasının ardından ATO Meclis üyelerinin sorularını yanıtladı.

BARAN: “ARTIK SADECE ATO VAR, ÜYELERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMA VAR, ÜLKEMİZ İÇİN ÇALIŞMA VAR”

ATO Başkanı Baran da seçilmesinin ardından gerçekleşen ilk meclis toplantısında yeni yönetim olarak uygulayacakları yol haritasını anlattı. Ankara Ticaret Odasının 3 Aralık’ta gerçekleştirilen seçimlerinin demokratik bir yarış olduğuna işaret eden Baran, “Seçim biter bitmez bizim için yeni bir dönem başladı. Artık sadece ATO var. Üyelerimize yönelik çalışma var, ülkemiz için çalışma var” dedi.

ATO’nun yeni yönetiminin hem kararlı adımlarla hızlı bir çalışma sürdürmek hem de birlik beraberliği güçlendirmek hedefinde olduklarını anlatan Baran, “Bundan böyle felsefemiz, birimiz hepimiz için, hepimiz üyemiz ve ülkemiz için” diye konuştu.

“AÇIK KAPI POLİTİKASI İZLEYECEĞİZ”

Baran, bir dahaki seçimlere kadar gerçekleştirecekleri çalışmayla ATO’yu “aidat alıp belge vermekten başka ne yapıyor ki” diye sorgulanan oda olmaktan çıkaracaklarını ifade etti. Baran, “ATO tüccarın nefesi, Ankara’nın sesi olacak. Kongreler, fuarlar ATO’dan sorulacak. Ankara’nın lokomotifi ATO olacak” dedi.

Meslek komitelerinin daha etkin faaliyet yürütmesine zemin hazırlayacaklarını da bildiren Baran, çalışma prensiplerini de şu sözlerle aktardı:

“Sizlerin bin bir emekle sektörünüzün gelişimi için aldığınız kararları baş üstünde tutacağız. Baştan savan değil, başını ortaya koyarak çalışan olacağız. Biz sorumluluk üstleneceğiz. Devlet disiplini, özel sektör cesaretini ve gençliğin enerjisini çalışmalarımıza yansıtacağız. Açık kapı politikası izleyeceğiz. Her konu için bizzat beni arayabilirsiniz. Odamın da gönlümün de kapıları sizlere sonuna kadar açık”

Konuşmasında Nefes Kredisi’nden de bahseden Baran, “1 milyar liralık bir kredi hacmi oluşturuldu. 100 bin lira olarak üst limit belirlediğimiz bu kredilerden 20 bin kişi yararlanabilecek. Üyelerimizden geleni misli ile onlara veriyoruz” dedi.

ATO’NUN 2017 PROJELERİ

2017 yılı projelerinden de söz eden Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Coğrafi İşaretler Zirvesi ve Ankara İktisat Kongresi’ni gerçekleştirmek için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Baran, Ankara İktisat Kongresi’ne Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Ankara Valiliği ve Ankara Kalkınma Ajansı’nın destek vereceğini söyledi. ATO’nun bilişim altyapısını geliştirmek için yapacakları çalışmaları anlatan Baran, mesleki eğitim konusuna özel önem vereceklerini kaydetti.

“KÜRESEL EKONOMİDE KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR”

Küresel ekonomide yaşanan sorunlara değinen Baran, “Küresel ticaret hacmi, çift haneli oranlarda artardı. Şimdi, yerinde sayıyor. Yani, pasta eskiden olduğu hızda büyümüyor. Küresel ekonomide kartlar yeniden dağıtılıyor” dedi.

Baran, küresel sistemin önemli bir üyesi olan Türkiye’nin dış gelişmelerden etkilendiğini belirterek, “Dalgalı denizlerde, dalganın boyu değil, geminin sağlamlığı önemlidir. Bizim gemi sağlamdır, dalgalı denizlere alışıktır. Dümende de tecrübeli bir kaptan var. Allah’ın izniyle yolumuz açık, geleceğimiz parlak olacak” açıklamasında bulundu.

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Baran, dünyanın 17’inci büyük ekonomisi olan Türkiye’nin 2002-2015 döneminde ortalama yıllık yüzde 5,9 büyüdüğünü hatırlatarak şunları söyledi:

“Türkiye’ye yatırım yapmış 47 bin yabancı şirket var. Ve bunların yaklaşık 40 bini, son 15 yılda geldi. Yine son 10 senede, 7 milyon kişiye yeni istihdam alanı açmış, dinamik ve çalışkan bir özel sektöre sahibiz. Avrupa’nın tamamı ancak bizim kadar istihdam üretebilmiş durumda. İşte bu bizim başarımız! İşte bu bizim gücümüz. Gücümüze inanmalı ve üretmekten, çalışmaktan, ticaretten hiçbir zaman vazgeçmemeliyiz.”

15 Temmuz hain darbe girişimi ve terör saldırılarına rağmen Türkiye ekonomisinin ayakta olduğuna vurgu yapan Baran, “Bunu milletimizin feraseti, devletimizin kararlı duruşu ve işine dört elle sarılan sizler sayesinde başardık. Ankara iş dünyası olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, milli seferberlik ruhuyla, ülkemizin ekonomide güçlenmesi için milletimizin yanında devletimizin emrindeyiz” dedi.

Baran, konuşmasının sonunda yeni yılın iş dünyasına, Türkiye’ye ve dünyaya barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. ATO Başkanı Baran, meclis toplantısının ardından ATO Meclis ve Komite üyeleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemekte katılımcılarla tek tek ilgilenip sohbet eden Baran, yaptığı konuşmada yılın son meclisinde görüşülen ve kabul edilen bütçenin ATO ve Ankara için hayırlı olması dileğinde bulundu. Meslek komitelerini çok önemsediklerini belirten Baran, “Komitelerimizin herhangi bir arzusu, fikri, sektörlerinin önünü açmak ve geliştirmekle ilgili herhangi bir taleplerinde ben ve yönetim kurulumuz her zaman yanlarındayız. Komitelerimizin bundan sonra çok daha iyi çalışması gerektiğine inanıyoruz ve bu yolda gereken adımları atacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Toplantının ardından ATO Başkanı Baran, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye şükran plaketi sundu.

(Benan Özben / İHA)