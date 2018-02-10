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Bakan Tüfenkci'den teknoloji devine çağrı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çin’de Huawei'in Ar-Ge merkezini ziyaret ettiği esnada teknoloji devine Türkiye'deki yatırımlarını güçlendirme çağrısı yaptı.

Bakan Tüfenkciden teknoloji devine çağrı

10 Şubat 2018 18:30

Bakan Tüfenkci, resmi ziyaret kapsamında geldiği Çin'in başkenti Pekin'de teknoloji firması Huawei'in Ar-Ge merkezini ziyaret etti. Bakan Tüfenkci, Huawei yetkililerinden firmanın Türkiye'deki ve dünyadaki yatırım ve operasyonlarına ilişkin bilgi alırken, Huawei'in Ar-Ge çalışmalarını inceledi. Huawei’nin iki ülkenin ticari ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik yaptığı etkin katkılardan memnuniyet duyduğunu ifade eden Bakan Tüfenkci, Çinli teknoloji devi Huawei'e Türkiye'deki yatırımlarını güçlendirme çağrısı yaptı.

Bakan Tüfenkci'nin Çin temasları

Bakan Tüfenkci, Huawei ziyaretinin öncesinde Pekin'in Badaling kesimindeki Çin Seddi ve Tiananmen Meydanı'nda bulunan tarihi Yasak Saray'ı ziyaret etti. Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğini de ziyaret eden Tüfenkci, burada anı defterini imzaladı.

Birinci Küresel Sınır Aşan E-Ticaret Konferansı'na katılmak üzere Pekin'e gelen Tüfenkci, bu konferans bünyesinde dün bir konuşma yapmış ve Çin Genel Gümrük İdaresi Bakanı Yü Guangcou ile bir araya gelerek ekonomik işbirliği fırsatları ve ikili ticaret konularını görüşmüştü.  

Etiketler: Bülent Tüfenkci

 

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